Ők nyertek páros belépőt Miklósa Erika és Fekete-Kovács Kornél közös koncertjére

Loading...

Liborné Forgács ÉvaÁcs-Sánta ImreDr. Kadocsa GézaKurusa IstvánnéGyürky KálmánMinden szerencsésnek gratulálunk!Játsszon a delmagyar.hu-val és nyerje meg azMiklósa Erika és Fekete-Kovács Kornél közös koncertjére az IH Rendezvényközpontba, június 1-jére.A nyerteseket e-mailben és telefonon értesítjük.A világhírű operaénekes, Miklósa Erika Másképp című lemezének anyagát először hallhatja élőben a szegedi közönség. Az egyedi koncertprogramban a világjáró, Kossuth-díjas művésznő a szívéhez legközelebb álló áriákból és dalokból válogat, míg Fekete-Kovács Kornél saját szerzeményeiből és hangszereléseiből mutat be darabokat.A koncert klasszikus kalandozás a jazz, az opera és operett - a két előadó igen erőteljes és rendkívül magával ragadó világában. Átiratok, különlegességek, meglepetések Bernsteintől Cole Porterig, Rossinitől Gershwinig a Modern Art Orchestra kitűnő zenészeinek kíséretében.„Keresem az új dolgokat, az meg pláne motivál, hogy mások mondják, meg kellene próbálnod a jazzt. Egyszerűen vonzanak ezek a lehetőségek. Feltöltenek, belépek új világokba, és jól érzem ott is magam. A Másképp című lemez voltaképpen az én szenvedélyeimről szól. Akár Piaf-sanzont, akár Piazzola-tangót és Cole Porter-jazzt, akár a Carmenből a Habanerát éneklem. Nálam a szenvedély és a bátorság amúgy is összeér." (Miklósa Erika a Másképp című lemezről)Szólista: Miklósa ErikaZenekarvezető, karmester: Fekete-Kovács Kornélközreműködik: Modern Art Orchestra