Önképet és alakot is formál a rúdtánc: erő kell ahhoz, hogy a padlótól a plafonig jussunk

– Tizenöt éves korom óta a rúdtáncban képzelem el a jövőmet – avat be Floch Bernadett. A 22 éves, kétszeres junior világ- és Európa-bajnok sportoló nemrégiben felnőtt profi világbajnoki címet szerzett a Pole Theater versenyrendszerben, Comedy kategóriában (művészi irányzat – a szerk.). Gyakorlatában saját történetét mesélte el néhol kifigurázva az eseményeket, mert a világversenyen feltétel volt, hogy megnevettesse a közönséget. A rúdtánccal kapcsolatos előítéletek is humoros köntöst kaptak. Megtudhatjuk belőle azt is, hogy miért lett a tíz éve versenyszerűen szinkronúszó lányból profi rúdtáncos, annak ellenére, hogy előbbit is nagyon szerette. Gyermekkori vágya volt ugyanis, hogy kipróbálja magát a rúdtáncban, és amikor így tett, rájött, hogy sokkal jobban élvezi ezt a sportot, mert mindig van hová fejlődni. – Egy kis színházat, egy egész show-t is a színpadra kellett varázsolnom a világbajnokságon. Hét szereplője volt a gyakorlatomnak, kétszer öltöztem új jelmezbe a négy perc alatt. Egy komplett videó is forgott a háttérben. Szóval összetett munka zajlott – meséli a vízimentőként is dolgozó Bernadett, akitől azt is megtudjuk, hogy felnőttek mellett gyerekeket is edz.



– Minél hamarabb elkezdi valaki a sportot, annál ügyesebb lesz. Tornaalapú sportágról beszélünk, így a hajlékonyság és az erő nagy szerepet játszik – mondja. – Ők még készségszinten másznak fel mindenhová, benne van az ösztöneikben, hogy például fejjel lefelé csimpaszkodjanak a mászókán.



Mintha mi sem lenne egyszerűbb, olyan könnyedén, légiesen pörgött, forgott és pózolt a rúdon két-három méteres magasságban Bökfi Réka és Kelemen Orsolya a nekünk rögtönzött bemutatón. A két rúdtáncoktató és versenyző mozdulatai persze csak az ő profizmusuk miatt tűntek olyan könnyűnek – erről bárki meggyőződhet, aki kezdőként megpróbál felkapaszkodni a rúdra.A rúdtánc egykor az erotikáról és a vetkőzésről szólt, a sport csak ezután jött. Az oktatók szerint még élnek sztereotípiák, de egyre ritkábbak.– Az összehasonlításnak ma már nincs sok értelme. A rúdtánc őse jelenleg is létezik, de a sport annyira elkülönült, hogy ma már arról beszélünk, mit jelent önmagában, és nem arról, hogy mit nem – kezdte Réka.Akrobatika, torna és a tánc művészi kifejeződése találkozik a rúdtáncban, látványos és kecses mozdulatok sorozata, amelyeket kevés ruhában mutatnak be. Megtudtuk: így könnyebb megkapaszkodni, mert a ruha csúszik a rúdon. – Nincs kevesebb öltözék a sportolókon, mint egy tornászon vagy egy műkorcsolyázón – tette hozzá Orsolya.A versenysportnak több ága van: a rúdfitnesz számaiban a tornához hasonlóan vannak kötelező elemek, és sokat számít a pontozásban a technikai tudás.A rúdművészetben (pole art) elsősorban a művészi kifejezés, a koreográfia íve és üzenete fontos a kivitelezés mellett. Létezik színházi kategória is, amelynél a történet a leghangsúlyosabb, legyen az dráma vagy komédia, de a klasszikus műfajban is megmérettethetik magukat a műfaj kedvelői – sorolták az oktatók a lehetőségeket.A legtöbben azonban inkább a saját kedvükre edzenek. – Aki kedveli az akrobatikusabb, erőfejlesztő mozgásokat, javítani szeretne a tartásán és állóképességén, annak egy próbát mindenképpen megér. Akinek egyszer megtetszik a sport, annak ez szerelem lesz. Így vagyunk ezzel mi is – mondta Réka.Az edzésekre mindenféle korosztály jár, a gyerekektől az ötvenesekig. – Én 17 évesen kezdtem a rúdtáncot. Akkor még az embernek mindenféle frusztrációja van önmagával kapcsolatban, de ez a sport sokat segített abban, hogy elfogadjam a testem olyannak, amilyen. Nem feltétlenül azért, mert fittebb, formásabb lettem, hanem mert számomra már nem az a lényeg, hogyan néz ki a testem, hanem az, mire képes. Emellett itt mégiscsak kevés a ruha, és a tanítványok látják egymáson, hogy senki sem tökéletes. Elfogadóak vagyunk, és ez sokat segít az önbizalom és az önelfogadás szempontjából.– Érdekes az, hogy hétköznapi nők, akik bejönnek az utcáról, hónapok leforgása alatt olyan dolgokra lesznek képesek, amikről korábban azt gondolták, emberfeletti. Azt érzik, hogy legyőzték a fizika törvényeit. Ezért is fantasztikus ez a sport, mert az ember azt gondolja, hogy vannak bizonyos határai, amelyeket ő biztosan nem fog tudni átlépni, de ezt itt megcáfoljuk– zárta Réka.