Országos hiánycikk a szúnyogriasztó - Mindenki azzal védekezik, amivel csak tud

Most csak szerencsével kapni szúnyogriasztó testpermeteket. Az előző évi igények alapján dolgoznak a gyártók. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

– Amint kiteszünk néhány darabot, azonnal elviszik. Talán pénteken hoznak újabb szállítmányt – mondta egy eladó Szeged legnagyobb bevásárlóközpontjának egyik illatszerboltjában szerdán. Az a polc, ahol a testre permetezhető szúnyogriasztóknak kellene lennie, teljesen üres volt. Ugyanott egy másik drogériában is szétnéztünk: ott is erősen foghíjas volt a készlet, egyes gyártók készítményeinek létére csak az árcédula utalt. Amit lehetett kapni, azoknak az ára 1200 forinttól indult. Az egyik megkérdezett vásárló azt mondta, örül, hogy egyáltalán talált valamit, mert másutt is hiány van szúnyogriasztókból. Egy szegedi hipermarketben is szétnéztünk: az ilyen készítményeknek több polc van fönntartva, de csak a harmadukon volt áru. Lehetett kapni konnektorba dugható szúnyogirtó-készülékhez lapokat 900 forintért, készüléket viszont nem. Egy eladó azt mondta, csoda, hogy még találtunk egyáltalán testre permetezhető szert, mert azokat a kirakásuk után többnyire órákon belül elviszik. A szegedi horgászboltokban még érdemes próbálkozni, néhány napja még lehetett kapni riasztószereket.Mivel a vérszívók szaporodásához hónapok óta kedvezőek a feltételek, és a katasztrófavédelem sem tudott mindenhol a terveknek megfelelően irtani, országszerte szúnyoginvázió van. Az emberek úgy védik magukat, ahogy tudják. Emiatt alakult ki a testre permetezhető riasztószerek országos hiánya, de előfordul, hogy bel- vagy kültéri riasztók sem kaphatók.Érdemes az interneten is szétnézni, ahol olyan hordozható készülékeket is lehet kapni, amelyek akár a körülöttünk lévő 21 négyzetméteres területet is szúnyogmentesítik. Ezek 11 ezer forinttól indulnak.A szúnyogriasztó testpermetek szezonális termékek, amelyek gyártásánál az előző évi igények alapján dolgoznak. Az időjárással azonban nem lehet előre kalkulálni, így fordult elő, hogy a megugró kereslethez képest keveset gyártottak – tudta meg az egyik gyártótól az Index. Az óriási igény miatt azonban már készül az utánpótlás, hamarosan megszűnhet a hiány.