Rekordot dönthet a vadaspark látogatószáma idén: vonzzák a kíváncsi szemeket az indiai elefántok Szegeden

A május végén megnyílt indiaielefánt-bemutatóra nagyon sokan kíváncsiak. Fotó: Török János

– Az abszolút közönségkedvencek az oroszlánok voltak, de érezhető volt a látogatószám növekedése korábban a zsiráfok érkezésénél is, és persze a fókákat és a pingvineket is nagyon szeretik a látogatók

– Év végéig nagyjából 230 ezer látogatóra számítunk, ami új rekord a Szegedi Vadaspark életében. 30 százalékkal nőtt a jegybevételünk is, ami alapvetően az indiai elefántok érkezésének, illetve az elefántbemutató megnyitásának köszönhető. Idén nagyjából nettó 300 millió forintos jegybevételünk lesz, amihez még hozzáadódik az ajándékbolt és a büfék forgalma, a táborokból, illetve egyes állatok értékesítéséből származó összeg. Az a távlati célunk, hogy a vadaspark amellett, hogy mindig új és érdekes látnivalókat kínál a vendégeinknek, önfenntartó legyen, és ne kerüljön túl sokba a városnak – mondta el megkeresésünkre Veprik Róbert, az intézmény igazgatója.Hozzátette,Ezt az állatkert fönntartására költik, egyes nagyobb fejlesztésekre – mint például az elefántház vagy a tervezett orrszarvú-bemutató – időnként külön kapnak támogatást a várostól.– A gyűjteményt úgy válogatjuk össze, hogy a bővítésével folyamatosan növekedjen a bevételünk is. Természetesen kellenek bele közönségkedvencek, de fontosnak tartjuk azt is, hogy egyúttal szakmailag értékes, védelemre szoruló állatfajokat is beszerezzünk – magyarázta a szakember. Mindig érezhető egy- egy nagyobb ugrás a látogatószámban, amikor valamilyen népszerű állatfaj érkezik a vadasparkba. Ez ugyan később kissé visszaesik, viszont a korábbinál magasabb szintre áll be: az újdonság varázsa tehát nem kopik el.– mondta el Veprik Róbert. Hiába kínál azonban színes, érdekes bemutatókat a vadaspark, ha az időjárás nem kedvező– hangsúlyozta. – A kánikula nem jó nekünk, viszont ha kicsit hűvösebb a nyár, és napos, szép tavaszunk vagy őszünk van, több a látogatónk. A többnapos ünnepek is vonzzák a vendégeket – magyarázta. Hozzátette, egyre nagyobb számban jönnek külföldi – elsősorban szerb és román – turisták is a Szegedi Vadasparkba.A vendégek komfortérzetének javítására gondoltak akkor is, amikor tervbe vették a park bejáratánál lévő látogatói illemhely felújítását. Az igazgató azt mondta, ezt a munkát minél előbb, lehetőleg még idén szeretnék elvégezni.