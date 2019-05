Saját kertjében rendezett kiállítást a szegedi festőművész - fotók

Nem mindennapi kiállítás tanúi lehettek a szegediek pénteken. Zombori László festőművésznek számos helyen volt egyéni kiállítása, de a Nyári Tárlaton is ötször zsebelt be díjat. Most mégis saját kertjébe invitált a szegedi festőművész, egy viszonylag szokatlan tárlatra. Csak pénteken és csak este voltak láthatóak a festmények – bár a rossz időjárási viszonyok miatt sokáig kérdéses volt, megtartják-e a kerti kiállítást. Külön erre az alkalomra válogatta össze a művész képeit.– Az a művészet, ami nem a természetből táplálkozik, az nem lehet igaz – idézte Ibos Éva művészettörténész. – A tájképfestészet története jóval érdekesebb, mint gondolnának. Az ilyen képek jelentéssel bírnak. Akár egy sejtelmes erdő. Nemcsak a vadonról mesél, hanem az útvesztőkről is – fogalmazott.Tálaló helyszín volt a kert, hiszen Zombori László képei is természetközeliek. Téli folyópart, őszi fények, teli holtág mind visszaköszön a festményekről.