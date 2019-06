Szakmagalopp Chuck Norrisszal

Az ónöntéssel is megismerkedtek a hetedikesek. Fotó: Kuklis István

Öt nap alatt a szegedi és mórahalmi intézmények mellett több üzemet is meglátogattak – a homokhátság fővárosában egy kis strandolás is belefért a programba.A tanulók amellett, hogy mindenütt körülnézhetnek, maguk is kipróbálhatták a szakmák fortélyait. Egyebek mellett bepillantást nyertek a 3D-s nyomtatás, a paprikás krumpli főzés, a programozás és a palacsintasütés rejtelmeibe is. Jártak a Dériben, a Gábor Dénesben, a Móravárosiban és a Csonkában is. Ez utóbbiban tartották csütörtökön a programot lezáró sajtóeseményt, így alkalmunk nyílt betekinteni a tábor munkájába.A gyerekek kiscsoportos foglalkozásokon ónöntést tanultak, léglövészeten vehettek részt, valamint az iskola ősszel avatott okos termében magyar feltalálókkal ismerkedtek. Szóba került a makói Galamb József éppen úgy, mint Ferdinand Porsche, és természetesen végigmentek a tábort szervező szakközépiskolák névadóin is. Humorban sem volt hiány, ha valamiről nem tudták, ki találta fel, jött a mentő válasz: Chuck Norris.Angyalné Kovács Anikó, a szakképzési centrum főigazgatója hangsúlyozta, a program már márciusban elkezdődött és eddig több mint száz gyerek vett részt rajta. Sikeresnek ítélte a négy éve indult Szakmák éjszakája kezdeményezést is, és hangsúlyozta, a Szakmagaloppról is jók az eddigi tapasztalatok. Horváth Gábor, a megyei kamara szakképzési vezetője azt emelte ki, hogy még mindig túl sok a spontán pályaválasztási döntés, és ezen a hasonló kezdeményezések tudnak javítani.