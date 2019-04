Szakmákkal éjszakázhatunk pénteken

A Szegedi Szakképzési Centrum intézményei is részt vesznek az országos rendezvényen, a különböző intézmények számos előadással és bemutatóval várják az érdeklődőket. A Klauzál téren 17 órakor flashmobot tartanak, majd 18 órától kinyitják az intézmények kapuit. Divatbemutatótól a légpuskás lövészeten, motoros kaszkadőrbemutatón és madárhang-felismerésen át a sütés-főzésig számtalan programot ki lehet próbálni az iskolákban, sőt az egyik nagy bevásárlóközpont pékségének meglátogatására is lesz lehetőség ezen a napon. A szemfülesek pedig akár egy sztárcsapattal is találkozhatnak. Az egyik játékon ugyanis az USNK erdélyi magyar rapduó, a tavalyi X-Faktor győztese is részt vesz. Hogy melyik iskolában mivel várják az érdeklődőket, arról a szakmakejszakaja.hu oldalon lehet tájékozódni. A programok ingyenesek, és néhány kivételtől eltekintve regisztrálni sem kell rájuk.