Szanazug: a családjukat vesztett gyerekek paradicsoma, tíznapos mennyország 400 gyermeknek

Elkészült a Csongrád megyei gyermekvédelmi eljárásrend

Keretes: Az ÁGOTA- tábor megnyitóján írták alá azt gyermek- és áldozatvédelmi megállapodást, amely a gyermekvédelmi jelzőrendszer szakemberinek együttműködését fűzi szorosabbra a jövőben, Csongrád megyében. A közös gondolkodást és az eljárásrend létrehozását a Csongrád Megyei Kormányhivatal gyámügyi szakemberei kezdeményezték, tavaly márciusban, amikor mélyen felháborította a közvéleményt, az a durva bántalmazási eset, amely középiskolás diákok között történt Szegeden a nyílt utcán. Juhász Tünde kormánymegbízottól megtudtuk, az elmúlt másfél év komoly szakmai munkával telt, minek eredményeként 25 szervezetet és 150 intézményt érintő dokumentumot írtak alá. Az együttműködési megállapodás résztvevői között van a megyei rendőr-főkapitányság, az egyházmegye, a Szegedi Törvényszék, a megye több családsegítő, gyermekjóléti és népjóléti intézménye, óvoda fenntartója, valamint a tankerületi központok.

Már negyedszer-vagy ötödször vagyunk itt, nagyon vártuk most is – mondta Patrik és Dani, akik Komárom – Esztergom megyéből érkeztek. Patrik a roma estet várja, mert szeret táncolni, Dani pedig az esti meséket, ezek ugyanis nem hagyományos mesék, általában mindig hosszú beszélgetésekbe torkollanak. A gyerekek vasárnap érkeztek az ÁGOTA- táborba, ahol az állami gondoskodásban élő gyerekeket nyaralnak már 23. éve. A Doboz-Szanazugi üdülőközpont ad otthon az eseménynek, már öt éve, a hivatalos megnyitót hétfő délután tartották. – Jurassic Park vagy 10 napos mennyország, így nevezik a gyerekek a tábort. Sokan hozzájárulnak ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Köszönöm minden támogatónknak azt, hogy a gyermekek mosolyáért ennyit tesznek – mondta Kothencz János az ÁGOTA Alapítvány alapítója, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója. Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi megyés püspök a gyerekekhez szólt.Elmondta, mindannyian ismerünk olyanokat, akik sohasem érzik jól magukat abban a helyzetben, amiben épp vannak, pedig minden kornak megvan a maga szépsége. – Így a gyerekkornak is, sokan dolgoztak azért, hogy ti itt jól érezzétek magatokat, kívánom, töltekezzetek itt, hogy aztán egész évben boldogok legyetek – hangsúlyozta. Fülöp Attila, az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkára kiemelte, a céljuk az, hogy a 23 ezer állami gondoskodásban élő gyermek családban nőjön fel, jelenleg két harmaduk él nevelőszülőknél, míg a többiek nevelőotthonokban. Az idei táborban majd 400 gyermek és 200 önkéntes segítő vesz részt az ország majd minden megyéjéből. A lakásotthonokból, nevelőszülőktől érkező gyermekeknek számos programot szerveznek, sokszor terápiás foglalkozásba ágyazva. – Sportvetélkedőn, ki mit tud-on, szépségversenyen is részt vehetnek a gyerekek. Az a célunk, hogy olyan élményeket nyújtsunk, amellyel a fiatalok több önbecsülésre tehetnek szert – magyarázta Kothencz János.Képalá: Megkezdődött az állami gondozottak tábora, az ország majd minden megyéjéből majd 400 családját nélkülöző gyermek nyaral itt.