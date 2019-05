Százmilliárdnál is több jut közös biztonságunkra: több mint 18 ezer katona védi országunkat

Benkő Tibor: A határzár és a folyamatos fejlesztések eredményeként jelenleg nem szükséges a korábbi nagy létszámú katonai erő. Fotó: MTI

Nemcsak Magyarország, hanem Európa biztonsága is megköveteli, hogy minden nemzet sokkal nagyobb figyelmet fordítson polgárai biztonságának garantálására – mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter lapunknak adott interjújában. A honvédelmi tárca vezetőjével a Magyar Honvédség helyzetéről, jövőjéről és a határvédelmi feladatokról beszélgettünk. – 2010 előtt nagyon sok dolog leépült, elavult, a fejlesztéseket elodázták, hovatovább a katonák megbecsültségét tekintve illetményfejlesztés is régen valósult meg. Az elmúlt időszakban a haderő fenntartásán, ennek a terhes örökségnek a felszámolásán dolgoztunk, kezdve a megmaradt szakmai tudás és képességek megmentésével, illetve a haderő belső szerkezetének stabilizálásával, a katonák megbecsültségének helyreállításával, a katonai pálya vonzóvá tételével.Ezek mellett dolgoztuk ki a megváltozott biztonsági körülményekhez igazodó stratégiai tervünket egy, a kor követelményeinek megfelelni képes, valóban XXI. századi technikai színvonalon álló Magyar Honvédség felépítése érdekében. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program alapján elkezdtünk egy jelentős képességfejlesztést, a technikai eszközeink modernizációját – részletezte a szaktárcavezető.Benkő Tibor rámutatott: a honvédelmi tárca idén több mint 100 milliárd forintot fordíthat fejlesztésekre az ország biztonsága érdekében. – Ez az összeg olyan mozgásteret biztosít a Magyar Honvédség számára, amellyel meg tud felelni az elvárásoknak és garantálja az ország és a magyar emberek biztonságát. Fontos kiemelni, hogy Magyarország kormánya határozatban vállalta, hogy évi 0,1 százalékos emeléssel Magyarország 2026-ra eléri a 2 százalékos GDP-arányos honvédelmi költségvetési szintet. Ugyanakkor a tavalyra tervezett 1,07 százalékos arány végül 1,4 százalékos lett, így ha a fejlődési ütem megmarad, előbb is teljesíteni tudjuk majd a GDP 2 százalékos arányát – nyilatkozta. Lapunk kérdésére a miniszter azt is elárulta, 2015 óta összesen több mint 18 ezer hivatásos, szerződéses és tartalékos katona vett részt a határvédelmi feladatokban a rendőrség erőit támogatva és kiegészítve. – Fontos tudni, hogy a biztonsági határzárnak és a folyamatos technikai fejlesztéseknek köszönhetően mára olyan szinten biztosítható Magyarország és egyben Csongrád megye lakosainak biztonsága, hogy jelenleg nem szükséges a korábbi nagy létszámú katonai erő, de több ezer katona áll készenlétben, hogy szükség esetén rövid időn belül megkezdhessék feladatukat – részletezte Benkő Tibor.