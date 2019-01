Százmillió forintból újult meg az üllési orvosi rendelő - Modern körülmények között gyógyulhatnak

1968-ban nyitott meg az orvosi rendelő Üllésen, az épület 1988-ban bővült gondozási központtal, 2008-ra azonban a két intézmény kinőtte az épületet. – A gondozási központ átköltözött a korábbi iskola épületébe, az orvosi rendelő felújítására 2018-ban találtunk forrást, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 80 millió forintos támogatása tavaly lehetővé tette a beruházást, ezt egészítette ki az önkormányzat még 20 millióval – idézte fel az avatóünnepségen Nagy Attila, Üllés polgármestere. A megnyitón részt vett Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára és B. Nagy László országgyűlési képviselő is. Az államtitkár az avatóünnepségen kiemelte, a fejlesztésnek köszönhetően az orvosok, a szakdolgozók korszerű körülmények között folytathatják odaadó és áldozatos munkájukat. – Bízom abban, hogy az új épület könnyen elérhető lesz mindenki számára. Örömmel hallom, hogy Üllésen és a környező településeken az egészségügyben tevékenykedők megszervezték munkájukat, praxisközösségben dolgoznak, ami országosan is példaértékű – fogalmazott Horváth Ildikó.



A korábbi épületet nemcsak felújították, hanem bővítették is, 150 négyzetméterrel lett nagyobb. Az egészségházban két-két orvosi és fogorvosi rendelőt alakítottak ki várótermekkel és szociális helyiségekkel, és itt működik a védőnői szolgálat is. Csonka Erika felnőtt- és gyermekháziorvos örömmel mutatta rendelőjét, amelyben a saját maga által tervezett vizsgálóágy áll. Elmondta, a modern rendelőt korszerű eszközökkel szerelték fel, a betegeket, pácienseket már szerdától fogadja a megújult intézmény.