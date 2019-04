Szeged a legbiztonságosabb megyei jogú város - A Széchenyi tér felújítása ismét vitát gerjesztett - Fotók

Iskola és focicsapat kap műfüves pályát



Márciusban adtunk hírt arról, hogy nem fér be a Tabán, a Vedres és a Garam utcai óvodába sem az MLSZ 12×24 méteres műfüves pályája, amelyet pályázat útján nyertek az intézmények, a Szegedi ÓVI igazgatója szerint sivataggá teszik az ovik udvarait. Nógrádi Tibor, a szövetség megyei igazgatója akkor azt javasolta, jelöljenek ki újabb szegedi óvodákat a beruházásra, de az igazgatóval egyeztetve.



A negyedik nyertes óvoda Kiskundorozsmán a Jerney utcai volt, a körzet képviselője, Mihálffy Béla szerint itt nem kérdés, hogy elfér-e pálya az udvaron, ezért ő kéri, hogy onnan ne vigyék el a fejlesztést. A pénteki ülésen jóváhagyták azt a módosítást, miszerint Dorozsmán megépül a pálya, a másik három helyszín helyett pedig Újrókuson a Petresi Utcai Óvoda, Szőregen a Kossuth Lajos Általános Iskola, Tápén pedig a Körös soron a Tápé Főnix Utánpótlás LSC gazdagodik műfüves sportpályával. Mihálffy Béla azt mondja, megérte küzdeni a Jerney utcai oviért, és öröm, hogy a városvezetés meghallgatta iránymutatásukat. Emellett a pénteki ülésen kiderült, a Nemzeti Ovi-Sport Program keretében 6×12 méteres Ovi-Sport Pályát kap a Cső, a Baross és a Makkosház utcai óvoda. Ezt pályázat útján nyerte a város, június végéig készül el a fejlesztés.

A pénteki szegedi közgyűlésen szóba került az önkormányzat 2018. évi zárszámadása is, amelynek kiadási részében szerepel egy 8,6 millió forintos összeg is előirányzatként a Széchenyi tér II. világháború előtti arculatának helyreállítása kapcsán. Haág Zalán KDNP-s képviselő szerint ez elírás lehet, a szegediek fejében más elképzelés van, a városnak egy belvárosa és egy főtere van, ezért is szeretnék, ha valódi térrekonstrukció lenne, hogy egy igazi agórát kapjanak.Hangsúlyozta: ez a szegediek főtere, ezért az ő ízlésüknek kell megfelelni. A kortárs építészek elképzelései is érvényesülhetnek, de egy modern városrészben. Nagy Sándor alpolgármester szerint a Miniszterelnökséggel közösen történt a tervek jóváhagyása, a 30-as évek polgári arculatát adják vissza, de például az akkori piacteret nem állítják vissza, az azóta kihelyezett szobrok a helyükön maradnak, a szegediek látják majd az elmúlt hónapok lakossági egyeztetéseinek eredményét a következő látványterveken. Szentistványi István független képviselő hozzátette: semmi sem indokolja, hogy ilyen idealizált állapothoz térjen vissza Szeged, hiszen sokkal demokratikusabbá vált a tér használata a 30-as évek óta.Az önkormányzati cégek 2018. évi beszámolói közül a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. adatai kapcsán Haág Zalán sérelmezte, hogy a társaság nem közölte, mekkora bevétele volt a Szegedi Ifjúsági Napok kapcsán, csak annyit lehet tudni, hogy egyre többen látogatják a fesztivált, ez pedig egyre többe kerül a városnak, miközben a bevétel nem növekszik. Botka László polgármester közölte: 18 százalékos bevételnövekedés volt a cégnél tavaly a 2017-es bevételekhez képest, ezt a SZIN eredményezte. Haág szerint furcsa, hogy ez forintban nem jelenik meg a beszámolóban, és az összesített bevételen sem látszik.Beszámolt a Szegedi Rendőrkapitányság elmúlt évéről Harkai István alezredes, rendőrkapitány, kiderült: Szeged a legbiztonságosabb megyei jogú város hazánkban. A képviselők jóváhagyták a rendőrség kérését is, miszerint újabb térfigyelő kamerák telepítésére van szükség. A város 50 millió forintból 38 kamerát helyez ki. Lesz a Klauzál, a Magyar Ede, a Szent István, a Dugonics és az Árpád téren, a Kárász, a Kölcsey és a Somogyi utcán, illetve az Anna-kútnál is.