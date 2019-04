Szemeteszsák nélkül ne induljon horgászni! Új szabállyal nevelik igényességre egymást a pecások

Bíró Botond megmutatta a nagyapja, Fehér Tibor táskájából előkerült szemeteszsákot. Nyáron már neki is lesz engedélye. Fotó: Kuklis István

Minden horgásznak magánál kell tartania a vízparton egy szemeteszsákot, ezt a szabályt az idei szezontól vezette be a Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetsége. Az Egységes horgászrendből az is kiderül, miért kell a zsák: „Tilos horgászni szemetes helyen, továbbá tilos cigarettacsikket, egyéb hulladékot a vízbe vagy a parton szétszórni! A horgászhelyet és annak környezetét a horgásznak kötelessége megtisztítani, tisztán tartani, a keletkezett szemetet elvinni. Ennek elmulasztása esetén a halőr úgy jogosult eljárni, mintha az épp ott tartózkodó horgász szemetelt volna."Eredetileg simán tiltották a szemetelést, de az nem volt elég.– Ha a halőr szemetet látott a parton, a horgász letagadhatta, hogy ő dobta volna el – mondja Láda Gáspár, a megyei szövetség ügyvezető elnöke. – Emiatt kezdtük tiltani a szemetes helyen való horgászást. A zsák mint kötelező tartozék nem saját ötlet, szomszédos szövetségek horgászrendjében már előfordult. A horgászok gyakran védekeznek azzal, nincs hová tenniük a hulladékot, ha lenne a parton kuka, abba dobnák. De akkor azt üríteni kellene, nyilván abból a pénzből, amit haltelepítésre szánt az adott egyesület... Holott haa horgász kivitt valamit a partra, a csomagolóanyagát ugyanúgy hazaviheti. Ha koszos, sáros, csöpög, a táskájába ne tegye – arra való a szemeteszsák.A szegedi Tisza-parton, a Fokánál csütörtök délelőtt kettőből két horgásznál láttunk szemeteszsákot. Varga István és Fehér Tibor is jó ötletnek tartja az új szabályt, csak tűnjön el végre a szemét a partról.