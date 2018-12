Szeviép, városfejlesztés, bérlakások és a polgármester - mind terítéken voltak a maratoni közmeghallgatáson

Maratoni közmeghallgatást tartott szerdán Szeged önkormányzata, egy órán át – ahogyan a polgárok fogalmaztak – csak kiselőadás zajlott a Zöld város kialakítása a szegedi Belvárosban című pályázat fejlesztési terveiről, munkálatairól. V. Zákány Ildikó, a kivitelezést végző Tér és Forma Tervező Iroda vezető tervezője ismertette a részleteket. – A Stefánia, a Roosevelt tér, a vár és a Móra Ferenc Múzeum is a város bölcsőjét jelenti. Ennek a városrésznek a rehabilitációja már 2006-ban elkezdődött, amikor az árvíz miatt meg kellett erősíteni a partfalat. Ezt követően második ütemben járdaépítés és zöldítés történt. Most a harmadik periódusban átalakul a szökőkút, történelmi tanösvény jön létre az identitás elmélyítése érdekében, a Stefánián megújul a játszótér, a vár környékén feltárt középkori templom maradványait gondozzuk, a Kőrösy-iskola előtti teret visszaadjuk a diákoknak, eltűnik a trafó és a gázfogadó, a közvécét a híd alá helyezzük át akadálymentesítve, a múzeumot és környékét is renováljuk, díszburkolatot kap a csárda előtti rész, megerősítjük a várfal nyomvonalát – sorolta hosszan a tervező.Ennél tovább már nem jutott, ugyanis felháborodás tört ki a teremben, a városlakók azt kérték, ne a szép jövőről papoljanak, hanem végre hallgassák meg azt, amit ők szeretnének, hisz nem altató előadásra, hanem közmeghallgatásra érkeztek. Ezután egy animációt játszottak le a megújuló szökőkútról, miközben zenei stílusok váltakoztak a teremben, itt már végképp elszakadt a cérna. Szabó Bálint, a Mindenki Szegedért Mozgalom alapítója azt kérte Nagy Sándor alpolgármestertől, ne zenehallgatást rendezzen, hanem a jelenlévőket hallgassa meg végre.Első körben a témához kapcsolódó felveéseket hallgatták meg. Farkas Ilona például annak kapcsán szólalt fel, hogy ha megújult a Roosevelt tér, akkor az attól nem messze lévő szerb templom előtti téren számíthatnak-e pozitív változásra. Jáger Balázs arról érdeklődött, miért nem kedvez az önkormányzat azoknak, akik nap mint nap a parton sportolnak, miért viszik a ligetbe a futók pályáját, attól még nem lesznek ott többen. Napirenden kívüli kérdések is elhangzottak, például a dorozsmai női futballcsapat tao-támogatása és sportpályája kapcsán, az állítólagos 600 szétosztott bérlakásról, illetve az odaítélt szociális lakásokról, melyek Szentistványi István képviselő szerint is értelmetlenül lettek szétosztva. Mint mondta, irreális, hogy azok kapnak otthont, akik 1-2 éve vannak Szegeden, és önkormányzati dolgozók, nem pedig például az egészségügyi alkalmazottak. Gyálarét renoválásáról is érdeklődtek – ígéretet kaptak Nagy Sándor alpolgármestertől a korszerűsítésre, a problémák megvizsgálására. A Tisza Lajos körút sem maradt ki a sorból, számon kérték a jelenlévők az önkormányzatot a jelentős csúszás miatt, mint ahogyan arról is érdeklődtek, hogy hol van az eseményről Botka László polgármester, miért nem tiszteli meg a szegedieket jelenlétével. Novák Lászlóné sérelmezte, hogy nincsenek megfelelő munkahelyek Szegeden, Debrecen pedig fényévekkel a város előtt jár, de ez nem csoda szerinte, hisz a polgármesterék éveken át milliókkal tömték a Szeviépet, mely milliárdokra tett szert, most meg a bűn árnya lengi körül. Kiemelte: ha tovább marad Botka László, nehogy úgy járjon, mint az általa ellenzett párt szlogenje mondja, hogy 20 évet kap a 20 évéért.Felmerült emellett a külváros járdáinak problémája is, ezek felújítására szintén ígéretet tett Nagy Sándor. Sérelmezték még a zajrendeletet, a ligetben zajló hosszadalmas munkálatokat, a drága parkolási rendszert, a képviselők nem teljesített fogadóóráit, valamint azt is, hogy csupán 3 percet kapott mindenki a közmeghallgatáson a felszólalásra, aki ezt túllépte, csak írásban kap majd reakciót.Szabó Bálint, vagy ahogyan az alpolgármester minősítette, a professzionális feljelentő 17 kérdést tett fel adatszolgáltatások, városfejlesztés és VIP-parkolóbérletek kapcsán, ezek mind azok felvetései voltak, akik nem tudtak jelen lenni a szerdai közmeghallgatáson.