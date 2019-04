Szita Károly Szegeden: Évtizedeket határoz meg az EP-választás

Korábban Európában a gazdaság, az infláció és a munkanélküliség volt a legfontosabb téma, ha most megkérdezzük az állampolgárokat, akkor legtöbben a bevándorlást és a terrorizmust említik

– 1990 óta veszek részt választásokon, legyen az parlamenti, önkormányzati vagy uniós. Mindegyiknek más volt a tétje négy-öt évre kiterjedően, de egyetlen olyan választás sem volt, ami több évtizedet határozott meg. Sorsdöntő választás lesz május 26-án, Európa jövőt választ magának – hangsúlyozta Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Kaposvár polgármestere hétfői fórumán Szegeden.Szita Károly kiemelte, az idei uniós választás nem arról szól, hogy melyik párt küld majd több képviselőt Brüsszelbe, hogy kinek lesz több mandátuma, ennél sokkal súlyosabb kérdésről dönt Európa több százmillió állampolgára, ez sokkal több, mint politikai versengés.– 2002-ben elvesztette a Fidesz a parlamenti választást, pedig érzelmileg feltöltődve, erős, a magyarságunkra büszke emberként mentünk neki. Aztán 2010-re legyengült a szocialista országvezetés, nyertünk, és 4-5 év alatt helyre tudtuk hozni azt a kárt, amit ők okoztak hazánknak. Viszont a tét most ennél súlyosabb, ha most hibázunk, később nem tudjuk kijavítani. Most az a kérdés, hogy bevándorláspárti vagy bevándorlásellenes irányítása lesz-e Európának, hogy a kontinens marad az európaiaké, vagy átadjuk tömegeknek.– részletezte. Hozzátette: kilenc éve arról szól a vita, hogy nem vagyunk hajlandóak elfogadni Brüsszel követeléseit, ha az a magyaroknak nem jó. Szita Károly rámutatott, Magyarország azért képes kiállni az érdekeiért, mert nem vagyunk zsarolhatók.Mint mondta, az ENSZ legfrissebb adatai szerint jelenleg 60 millió afrikai áll készen a bevándorlásra, és ha elérik Európa határait, akkor iszonyatos nyomás alá kerül a kontinens, és a legnagyobb probléma, hogy Brüsszel szervezni akarja a bevándorlást, nem megállítani.