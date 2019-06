Tajvani kutatókkal fejleszthet új gyógyszereket az SZTE

Együttműkődési megállapodást írt alá a Szegedi Tudományegyetem az egyik legjelentősebb tajvani orvosi egyetemmel. A Kaohsiung Medical University-vel az oktatás, a kutatás és a felsőoktatási csereprogramok területén fog együtt dolgozni az SZTE Gyógyszerésztudományi Kara. Zupkó István, a kar dékánja elmondta, a kooperáció lehetőséget teremt tudományos programok és kurzusok kidolgozására, az intézmények közötti oktatói és hallgatói mobilitásra, valamint közös publikációkra és esetlegesen közös szabadalmakra is.



– A gyógyszerkutatás területén dolgozunk majd együtt, elsősorban természetes vegyületekkel, növényi hatóanyagokkal. Tajvanon olyan növények, természetes adottságok vannak, amelyekhez mi kevésbé férünk hozzá. Ez óriási lehetőség nekünk – részletezte Zupkó István. Megtudtuk, a növényi eredetű vegyületek, gyógyszerhatóanyag-jelöltek kutatása és vizsgálata a céljuk, s ezeket elsősorban daganatos megbetegedések megelőzésére fejlesztenék ki. A két egyetem 2008 óra dolgozik együtt, mostanra egyetemi szintű összefogás alakult ki a két fél között; ezt hétfőn írásban is rögzítették. A megállapodást Yaw-Bin Huang a Kaohsiung egyetem rektora, Zakar Péter az SZTE rektorhelyettese és Zupkó István írta alá. A kar dékánja azt is elmondta, több tajvani hallagató végezte itt tudományos tevékenységét, büszke arra, hogy olyan tudást tudtak nekik biztosítani, ami pluszt adott a munkájukhoz.