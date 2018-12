Táncosmimika és almakupac - A Napfény expressz projekt szlovák és lengyel megállói Szegeden

Jelenet a lengyel Eryk Makohon Poly című darabjából. Fotó: Dusa Gábor

Anton Lachky rendezte a Special Societyt. A szlovák koreográfus bebizonyította: arcokkal is lehet táncolni, történetet mondani. Minden táncos bemutatta saját énjét, akár kifacsart marionettvégtagokkal, akár spárgaszaltóval. Olykor még a klasszikus balettet is parodizálták. Játszottak a komoly és a modern zene kontrasztjával, a szélsőségekkel. Komikumból pedig van bőven. Nemcsak a törtekkel először találkozó gyerek fintorait überelik, hanem a légyfogásról alkotott nézői képet is. Persze szintén zseniális a tudatmódosított nők tánca.A lengyel Eryk Makohon Poly című egyfelvonásosa merőben más. A táncosok intenzíven, megállás nélkül kápráztatják el a nézőket, mintha egymást is túl akarnák licitálni a virtuóz elemekkel. Kínzó precizitás áll minden mozdulat mögött, mégis van bennük valami zsigeri, ösztönös. A zenei repertoár még bőségesebb, mint a Special Societynél. Pop, barokk, metál és elektronikus tételek váltogatják egymást. Kínzó kontrasztot ad, hogy amíg a táncosok „megőrülnek", addig a színpad sarkában borzalmas lassúsággal almákat szeletelnek baltával. Mintha az idő ugyanolyan kínzó lassúsággal peregne, mint az almaszeletek, noha a táncosok saját tempójukban fogyasztják azokat.A két előadás a Napfény expressz projekt része volt, amely Szögi Csaba, a Közép-Európa Táncszínház igazgatója ötlete nyomán valósult meg. Ezzel a vonattal jutottak el anno leggyorsabban a fővárosba, a tánc központjába a művészek – a sorozat miatt most a szegediek hazatérnek.