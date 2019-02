Tele van porral Szeged levegője - feltámadt a szél, javulnak az értékek

Szerda reggel 10 órakor nem sokkal az egészségügyi határérték alatt volt a szám. Képek forrása: Időkép

A Rózsa utcai mérőállomás adatai szerint már "csak" 50 µg/m3 a szálló por mennyisége a levegőben Szegeden. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy feltámadt a szél.Hétfő délután ugrásszerűen megnőtt Szegeden a szálló por koncentrációja: három óra alatt gyakorlatilag megduplázódott. A légszennyezettség este 6 órakor érte el a tájékoztatási határértéket, és kedden káros is maradt a levegő – igaz, reggel 8 órától kezdve folyamatosan javult a minősége, és délutánra a szálló por mennyisége 90 µg/m3-ről az egészségügyi határérték, 75 µg/m3 alá csökkent. Ha két egymást követő napon meghaladja ezt az értéket a napi átlag, és a harmadik napon sem várható javulás, a jogszabály előírja, hogy tájékoztatni kell az önkormányzat vezetését. A Csongrád Megyei Kormányhivatal sajtószolgálatától megtudtuk, figyelemmel kísérik a levegő minőségét, azonban ha nem javul a helyzet, akkor is két nap múlva rendelhetik csak el a szmogriadó tájékoztatási fokozatát. Aelőrejelzése szerint egyébként erre nagy esély van, péntekig ugyanis károsnak jósolják Szeged levegőjét.Az ország több pontján a miénknél lényegesen rosszabb a helyzet: Kecskeméten, Miskolcon és Nyíregyházán például tegnap napközben közel 120-as értékeket mértek, ami már veszélyes minőségű levegőt jelöl.a szegedi, Rózsa utcai mérőállomáson 68 µg/m3-es értéket mértek, ami nem sokkal áll az egészségügyi határérték alatt, tehát nem tekinthető túl egészségesnek.