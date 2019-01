Tele van programokkal a művelődési ház naptára: Petőfitelepen dolgozik Szeged kultúrájáért Jarabekné Treplán Mariann

Jarabekné Treplán Mariann is átvehette a Szeged Kultúrájáért díjat munkája elismeréseként.

Fotó: Frank Yvette

Amikor Jarabekné Treplán Mariann a Kecskési Művelődési Ház vezetője lett 1994- ben, az intézményben még vezetékes telefon se működött. A felújításon már túl volt az épület, mégis zárva tartott az idő nagy részében. Csak hetente pár órára nyitott ki. – Sikerült fejlődést elérni Kecskésen is. Az intézmény vezetőjeként ott töltött két évem alatt létrejött egy új baba-mama klub, és a nyugdíjasklub élete is felpezsdült. Mivel az általános iskola és az óvoda is egy tömbben található a művelődési házzal, így a gyerekeknek is egyre több dolgot kínáltunk. Bábjátékokat, színházi előadásokat, néptáncoktatást, rajzpályázatokat – mesélte a művelődési ház egykori vezetője.Egy teljesen más világba csöppent 1999-ben, amikor kinevezték a Petőfi-telepi Művelődési Ház vezetőjének.– Petőfitelep 2022-ben lesz 100 éves. Az ide letelepült kétkezi munkások annak idején úgy szocializálódtak, hogy ha szeretnének valamit, össze kell fogniuk.Jarabekné új megbízatása kezdetén új rendezvénytípusokat vezetett be Petőfitelepen, amelyekhez a meglévő közösségek, sőt a fiatalabb korosztály is szívesen csatlakozott. A civil szerveződések mellett a helyi intézményekkel és egyházközségekkel ápolt jó kapcsolat is biztos bázist jelent.2019 kiemelten fontos lesz a lakóterületi művelődési házak szempontjából, hiszen Szeged két jelentős évfordulójához kapcsolódva szerveznek városi szintű rendezvénysorozatokat. – Petőfitelepen két pályázattal és egy négyrészes beszélgetéssorozattal emlékezünk meg a nagy árvíz 140. évfordulójáról, illetve a szabad királyi városi cím elnyerésének 300. évfordulójáról. Az árvíz témájához kapcsolódva az amatőr filmkészítőket akarjuk megszólítani. A 10 és 18 év közöttiektől Szeged folyója, a Tisza címmel várjuk a pályamunkákat. Az év második felében a 18 évesnél idősebbek jelentkezhetnek fotómontázs- pályázatunkra. Olyan alkotásokat várunk, amelyek Szeged régi és mai arcát mutatják be egy képen. A beszélgetéssorozatban pedig Én és Szeged címmel szegedi kötődésű, közismert személyiségek beszélnek a városhoz fűződő kapcsolatukról. A sorozat áprilisban indul ismert színészek közreműködésével, de az év folyamán vendégeink lesznek ebben a témában zenészek, sportolók, irodalmárok – sorolta az igazgató, aki munkájáért nemrégiben Szeged Kultúrájáért díjban részesült.