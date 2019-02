Titanic musical a szegedi Dóm téren

Szalai Anna közölte, az ötszörös Tony-díjas musicalt Somogyi Szilárd állítja a színpadra non replica változatban, vagyis saját rendezői koncepcióval. Augusztusban visszatér a Dóm tér színpadára Veréb Tamás, aki A Notre Dame-i toronyőr után most egy újabb szerelmes hős szerepében lép fel: Jim Farellt játssza. Szerelmét, Kate McGowant Vágó Zsuzsi, a Budapesti Operettszínház művésze alakítja majd. A Titanic mindenre kíváncsi, csípős humorú hölgyét, Alice-t Détár Enikő kelti életre. A legendás hajó tervezőjének megformálására Szabó P. Szilvesztert kérték fel az alkotók, a Titanic tulajdonosát Szolnoki Tibor fogja alakítani. Az előadásban feltűnik még Sándor Péter, Kerényi Miklós Máté, Frankó Tünde és Földes Tamás is.