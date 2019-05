Tíz év alatt fejleszt a Pick, a Hungerit is modernizál

A létesítmény több fázisban épül meg, először a szalámiüzem-beruházást kezdik el, ahová a Maros utcai gyárat tervezik átköltöztetni. A teljes fejlesztés több mint 10 évet vesz igénybe.

– Csaknem 100 milliárd forintnyi hatékonyságjavító és kapacitásbővítő beruházást tervez a Bonafarm Zrt. 10 éven belül – jelentette be a cég vezérigazgatója nemrégiben Budapesten, a Bonafarm 10 éves és a csoporthoz tartozó Pick 150 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepségen.Csányi Attila a Pick új, szegedi zöldmezős szalámigyárától, az épülő állattartó telepektől és vágóhidaktól további piacszerzést vár, és abban bízik, hogy hosszabb távon visszaszerzik a magyar élelmiszeripar hagyományos felvevőpiacait a határon túl is.A Pick Szegeden az ELI és a sztráda között vásárolt 100 hektáros telket 3,5 milliárd forintért. Közép-Európa legkorszerűbb szárazáru- és feldolgozott húsipari termékgyártó kapacitását szeretné létrehozni a tulajdonos. Megkérdeztük, mi épül ott pontosan, mit visznek ki ezzel a városból, a Maros utcából vagy a Szabadkai útról.– A technológia-előterveket egy olasz szakági specialista cég elkészítette, ezután jönnek az engedélyezési, majd a kiviteli tervek. A beruházás első fázisa legkésőbb 2020 elején indulhat – mondta lapunknak Sutka László megbízott vezérigazgató. Megtudtuk, a létesítmény több fázisban épül meg, először a szalámiüzem-beruházást kezdik el, ahová a Maros utcai gyárat tervezik átköltöztetni.A teljes fejlesztés – terveik szerint – több mint 10 évet vesz majd igénybe, 2-3 éves, egymást követő ciklusokban kívánják végrehajtani a beruházást. Megtudtuk, a rendelkezésre álló telek a Pick igényein felül további fejlesztési lehetőséget is kínál a Bonafarm Csoport és más üzleti partnerek részére is. A telek közművesítésén már dolgoznak.– Hét-nyolc egyeztetést tartottunk az elmúlt két évben, egyrészt a nagy közüzemi szolgáltatókkal, másrészt a Miniszterelnökséggel, a Modern Váro- sok programján belül – mondta lapunknak Nagy Sándor, Szeged városfejlesztési alpolgármestere. Ezeken kialakult egy olyan finanszírozási konstrukció, amely figyelembe veszi, hogy bőven van a környéken fejlesztendő állami infrastruktúra. Kétszer két sávosra bővítik a régi ötös utat a sztrádáig, valamint új körforgalom épül majd a Pick-telek közepénél.Éder Tamástól, a Bonafarm Csoport pr- és vállalatikapcsolatok-igazgatójától megtudtuk, a szentesi Hungeritnél a baromfivágó-kapacitás bővítését tervezik, ez is benne van abban a 100 milliárd forint összértékű beruházásban, amiről Csányi Attila beszélt. És kisebb-nagyobb fejlesztések természetesen lesznek a Magyarországon felvásárolt nyers tej harmadát feldolgozó Sole-Mizo szegedi telephelyén is.