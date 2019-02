Tíz évre ítélték a fél tonna marihuánát csempésző albánt

Rekordmennyiségű, több mint 448 kilogramm marihuánát próbált Magyarországra csempészni egy albán férfi még 2017-ben. December 18-án, reggel 5 óra 17 perckor jelentkezett belépésre Szerbia felől, Röszkénél egy kamionnal, és egy hozzá csatolt pótkocsival. Az ilyen járműveket mindig átvizsgálják, ezzel is így tettek. Megröntgenezték a kamiont és a pótkocsit is, amikor kiderült, hogy a pótkocsi teteje dupla falú. Ezután már megbontották a ponyvát is, és rábukkantak a 90 csomag marihuánára, és találtak még több mint egy kiló hasist is. A kábítószer több mint egymilliárd forintot ért, és a hatóanyag-tartalma a szakértő szerint a különösen jelentős mennyiség alsó határának csaknem ötvenszerese volt.



A férfi a bíróság előtt beismerte a csempészést, de azt mondta, hogy a megbízóiról nem akar beszélni, mert félti a családját. A Szegedi Törvényszék különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt tíz év börtönbüntetésre ítélte, és ugyanannyi időre kiutasították Magyarországról. Az ítélet szerint leghamarabb a büntetés kétharmadának letöltése után szabadulhat feltételesen. A döntés egyébként nem jogerős, mert – bár a vádlott és védője tudomásul vette – az ügyész súlyosbításért fellebbezett. Azt szeretné elérni, hogy ne börtönben, hanem fegyházban kelljen letöltenie a férfinek a tíz évet.