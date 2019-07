Több mint kétszázan nyaralhattak a Balatonon, a legfontosabb a közösségépítés volt - Fotók

Évek óta hagyomány, hogy pár na­­pos nyaralást szervez családoknak a Szeged–Csanádi Egyházmegye CsaládKözPontja. Most először a Balatonon, a Zánkai Családi Erzsébet-táborban nyaralhatott együtt több mint negyven család. A jelentkezők az egyházmegye számos települését képviselték Békéscsabától Csengeléig.



– A táborok kiemelt célja, hogy a családok minőségi időt töltsenek el együtt, és hát­­rahagyva a hétköznapi prob­lémákat, csak egymásra figyeljenek, együtt játsszanak, szórakozzanak, sportoljanak, strandoljanak, vagy ha ahhoz van kedvük, egyszerűen csak pihenjenek – magyarázta Kondé Lajos pasztorális helynök.



A családok számos program közül válogathattak: ugrálóvár, csúszda, trükkös biciklik várták az örökmozgókat, közösen lehetett óriás-társasjátékozni, íjászkodni, minigolfozni, a já­­tékteremben számítógépes já­­tékokat játszhattak, sőt még vicces fizikaórán is részt vehettek. A legkisebbeket arcfestéssel, babajátszóval várták az animátorok, az anyukák pedig masszázzsal frissülhettek fel a relaxációs szobában. A hétvégén mozifilmeket is nézhettek a családok, valamint Wolf Kati koncertjére invitálták őket.



– A tábor fő célja a találko­­zás mellett a hálózatépítés volt, olyan családokat hívtunk meg, amelyek régóta közösségünk részei, ám természetesen olyanokat is vendégül láttunk, amelyek először csatlakoztak hozzánk. Minden plébánián meghirdettük a tábort, plébánosaink is ajánlottak családokat. Nagyon fontos volt, hogy jobban megismerjük azokat, akikkel év közben is találkozunk. Sok család barátságot is kötött egymással, továbbra is tartani fogják a kapcsolatot – mondta Kondé Lajos. Ezért arra is figyelmet fordítottak, hogy az egyházmegye családjai jobban megismerjék egymást: az első este játékkal, a humán bingóval indították az ismerkedést, amikor is a leggyorsabbak ajándékot nyerhettek, a vállalkozó kedvű kamaszoknak strandröplabda-bajnokságot szerveztek, míg a zárónapon Kondé Lajos celebrált tábori misét.