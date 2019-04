Tovább tart hazánkban a lakásépítési kedv - A megye 2018. éve számokban

Új lakások épülnek - lendületben az iparág. Fotó: Kuklis István

Előrejelzés



A vállalkozások 2018-ban 2749 milliárd forint értékben kötöttek új szerződést, ami 2017-hez hasonlítva 17 százalékos csökkenés – Csongrád megye 101 milliárd forintja gyakorlatilag stagnálást takar. A december végi szerződésállomány 1903 milliárd forint volt, ez 9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Csongrád megye jobb pozícióból indult neki 2019-nek, 46 milliárd forint értékű szerződésállománya ötödével magasabb volt az egy évvel korábbinál.

Folytatódott a lakásszektor bővülése, tavaly az országban 17,7 ezer új otthon épült, 23 százalékkal több, mint 2017-ben. Legdinamikusabban, 40 százalékkal a fővárosban nőttek a beruházások, a községekben 30, a többi városban 20, a megyei jogúakban 10 százalékkal emelkedett a használatbavételek száma. Tizenhárom megyében több, hatban kevesebb új lakás épült, mint az előző évben, a növekmény legnagyobb részét Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy és Bács-Kiskun megye adta.2018-ban Csongrád megyében 593 lakást vettek használatba, 9 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ezek héttizede Szegeden, a többi nagyjából fele-fele arányban más városokban és községekben épült. Fontos, hogy valamennyi településtípusnál nőtt tavaly az átadott lakások száma.Országosan tízezer lakosra 18 új építésű lakás jutott, ez a mutató Győr-Moson-Sopron megyében volt a legmagasabb, 53, ami az országos átlag háromszorosa. Kiemelkedő értékek jellemeztek Budapest mellett még két dunántúli – Somogy és Vas – megyét is. Nálunk, Csongrádban tízezer lakosra 14,9 új lakás jutott, alig valamivel kevesebb, mint az autó- és beszállítói ipar beruházásai által rendesen „húzott" Bács-Kiskun megyében. A másik szomszéd, Békés sereghajtó.Magyarországon az épített lakások átlagos alapterülete 99 négyzetméter volt 2018-ban, ez az előző évihez hasonlóan alakult. Csongrád megyében az új otthonok felét többszintes, többlakásos épületben, 47 százalékát családi házas formában, minden harmincadikat pedig úgynevezett csoportházban adták át. Nálunk az új lakások átlagos alapterülete az országossal azonos, 99 négyzetméter volt – minden másodikat 4 és annál több szobával építették. Ez utóbbi szám azt is mutatja, hogy ezek már inkább funkcionális, mintsem békebeli szobaméretek.A 2018-ban kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján 36,7 ezer új lakást terveztek, 3,5 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az építendő otthonok száma Budapesten csökkent, de a nagyobb városokban is alapvetően stagnált. Nálunk a 2018-ban kiadott lakásépítési engedélyek és bejelentések száma 1432 volt, az előző évi közel kétszerese.Dübörög az építőipar, 2018- ban 2389 milliárd forint termelési értéket produkált, ami összehasonlító áron 27 százalékkal nagyobb volt, mint az előző évben. A Csongrád megyei székhelyű építőipari vállalkozások termelési értéke tavaly 80 milliárd forint volt, ez összehasonlító áron 8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az országos teljesítmény 3,4 százalékát adtuk, ez kisebb, mint ami a lakosság arányából következne.Északi szomszédunk, Jász- Nagykun-Szolnok megye kivételével mindenütt bővült az építőipar teljesítménye, leginkább Fejér és Bács-Kiskun megyében. Utóbbiban 55 százalékkal haladta meg a 2017. évit. Ez nem csoda, hiszen tempósan építik a Mercedes-gyár második ütemét Kecskeméten, de bővítenek a jó nevű autóipari beszállítók, köztük például a Knorr-Bremse is. Az egy lakosra jutó építőipari termelés Budapesten és a szomszéd megyében volt a legmagasabb, kétszerese az országos átlagnak, míg Nógrádban a mutató értéke az átlagnak csak az ötödét érte el. Megyénk 201 ezer forintja a hazai átlag 82 százaléka.