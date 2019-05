Ügyfélbarát kiszolgálás a cél a kormányablakban - a szegedi az országban a legnagyobb

A megyei kormányablakokban tavaly összesen 1 millió 252-en fordultak meg. Holubán Csilla, a Szegedi Járási Hivatal vezetője ma már ritkábban ül az ügyfélszolgálati pultban, ám ha az ügyfélszám megkívánja, megteszi. Fotó: Kuklis István

Születéstől a nyugdíjba vonulásig



A Rákóczi téri ügyfélszolgálat abban is egyedülálló, hogy a klasszikus kormányablak mellett itt kapott helyett a családtámogatási társadalombiztosítás, valamint a foglalkoztatási osztály ügyfélszolgálata. Így az állampolgárok a születéstől a munkaügyek intézésén át a nyugdíjba vonulásig bármit el tudnak intézni egy helyen. Abban is „leg" a szegedi, hogy itt van a legtöbb munkaállomás az országban: egyszerre összesen 50-en tudják kiszolgálni az ügyfeleket.

Többen vagyunk úgy, ha hivatalos ügyet kell intéznünk, hogy halogatjuk, mondván, hosszú a sor, mogorva az ügyintéző. Ma már a közigazgatásban más a helyzet: a kormányablakokat csaknem minden hivatali ügyben felkereshetjük. Csongrád megyében 12 kormányablak működik, ahol összesen 1 millió 252-en fordultak meg 2018-ban. A szegedi Rákóczi téri ügyfélszolgálat az országban a legnagyobb, több ügyet intézhetünk itt, mint máshol. Ennek ellenére a várakozási idő a töredéke annak, mint amit korábban a Huszár utcában tapasztalhattak a szegediek Holubán Csilla, a Szegedi Járási Hivatal vezetője elmondta, a kormányablak nem csupán egy szerve a hivatalnak, amelynek működnie kell, hanem egy olyan hely, ahol az állami szolgáltatás elérhető az emberek számára. – Az elvárások, a körülmények minden kormányablakban egyformák, az ügyintézők szakmai és kommunikációs felkészültsége is egységes: a feladatok ugyanazok, és a cél is azonos, ami nem más, mint az elégedett ügyfél – magyarázta a szakember.Szegeden tágas kormányhivatali épület, a megfelelő infrastruktúra is segíti a rugalmasabb kiszolgálást. – A várakozási idő és a körülmények is kulturáltabbak ahhoz képest, ami a korábbi, Huszár utcai épületben volt. Átlagosan 7-8 percig tart egy ügyintézés. Az emberek igényeihez igazodik nyitvatartási időnk is, hiszen a három szegedi kormányablakban az ország egyik leghosszabb nyitvatartásával, kedden, szerdán és pénteken reggel 8-tól este 8-ig várjuk az ügyfeleket – részletezte a hivatalvezető.Kiemelte, a megye minden kormányablakában vannak extrák – olyan szolgáltatások, amelyekért korábban utazni kellett. Hódmezővásárhelyen és Kisteleken már földhivatali ügyeket is intéznek a kormányablakban, és ugyanitt már adóügyekben is el lehet járni, a NAV-ablaknak köszönhetően. Heti egy alkalommal pedig egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási és családtámogatási ügyekben szakügyintézők várják az ügyfeleket minden megyei kormányablakban.