Újra fénykorát éli a levendula - Történetéről, felhasználásáról és népszerűségéről tájékozódtunk a szegedi füvészkertben

A levendula (Lavandula) őshonos Európában. Megtalálható az Atlanti-óceánban fekvő Zöld-foki Köztársaság szigetcsoportjaitól és a Kanári-szigetektől Délkelet-Európán keresztül Észak- és Kelet-Afrikában, a Mediterráneumban, Délnyugat-Ázsián keresztül Délkelet-Indiáig. A nemzetség leggyakrabban használt faja a közönséges levendula (Lavandula angustifolia), amit sokszor csak levendulaként említenek.

Ültess a kertedbe! Tavasztól őszig – fagymentes időben – bármikor ültethetünk levendulát – adja első jó tanácsát az Út a kerthez online oldal szerzője. Folytatja: A levendulának napos, meleg helyet válasszunk. Csoportosan érdemes ültetni, mert szépsége így érvényesül. Ebben az esetben az ültetési tőtávolság legalább 50 cm legyen. Az ültetés előtt keverjünk a földjéhez néhány marék homokot és kavicsot, főleg, ha kötött, agyagos a talaj. Az ültetőgödörbe szórjunk egy kevés komposztot vagy istállótrágyát, erre pedig néhány marék földet, hogy a növény gyökere ne érintkezzen közvetlenül a trágyával. Ültetés után öntözzük meg alaposan, és ezt néhány hétig folytassuk ilyen rendszeresen. Utána bánjunk óvatosabban az öntözéssel, mert a levendula jobban viseli a hosszabb ideig tartó szárazságot, mint a túl sok vizet. Ha nem akarjuk hasznosítani a virágokat, akkor a nyári metszéssel várjuk meg, amíg növény virágai elnyílnak. Ezután vágjuk le a levelek nélküli virágszárakat. A friss hajtásokból csak annyit kell lemetszeni, hogy végeredményként egy lapított félgömb formájú növényt kapjunk.

"Egy illat varázsa abban rejlik, hogy visszavisz bennünket valamihez, amire emlékszünk. Az életünk egy korábbi időszakához, amely olyan fontos számunkra, hogy egy szempillantás alatt, mintegy varázsütésre ott termünk" – fogalmazott Cecelia Ahern népszerű ír kortárs írónő.És mi történik akkor, ha egy illat számos dologhoz köthető? Talán ilyen sokunknak a levendula; hiszen a gyógynövény felhasználása rendkívül sokszínű. A levendula illata elhozhatja a harmóniát, a kifinomultságot, a tisztaságot. Valakinek egy ízt idéz fel. És természetesen olyan is akad, akinek a molyirtót.A levendula gyógynövényként történő felhasználása több mint 2500 éve zajlik – mondhatni, egyidős az emberiséggel. Az ókorban az egyiptomiak, a föníciaiak és Arábia népei a növényt mumifikálásra, illetve parfümként használták. A rómaiak szinte mindent levendulával illatosítottak: a hajukat, a ruhájukat, a fürdővizüket, az ágyukat és még az otthonuk falait is. Valószínűleg tőlük kaphatta a levendula latin eredetű elnevezését: lavare – mosni, vagy livendula – fakó és kékes. Ebből ered a mai elnevezés – tudjuk meg Németh Anikótól, a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjének igazgatójától. Mint ahogyan azt is: az első írásos feljegyzés a levendula gyógyító hatásairól a görög katonai orvostól, Dioszkoridésztől származik, Kr. e. 77-ből. Feljegyzései szerint, ha a levendulát lenyelik, segít az emésztésben, és megszünteti a fejfájást és a torokfájást. Külsőleges használata segít kitisztítani a sebeket, és enyhíti a bőrbetegségek tüneteit. A római katonák levendulát vittek magukkal a haditáborba.A középkori és reneszánsz Európában a mosónőket „lavender"-ként ismerték, akik levendulával illatosították a fiókokat és levendulabokrokon szárították a ruhákat. Ebben az időben sok más gyógynövénnyel együtt a levendulát a kolostorok „gyógynövénykertjeiben" termesztették.A levendula kozmetikai hatékonyságáról is híres. A pattanások elleni küzdelemben is lehet rá támaszkodni. Fájdalomcsillapító, antibakteriális hatású, nyugtató, tisztító és fertőtlenítő tulajdonságú. Ezeknek köszönhetően számos szépségápolási termék alkotórésze. Előbbi tulajdonságainak és illatának köszönhetően jelen van mindennapi életünkben. Légfrissítő, illatgyertya, szappan, öblítő, tisztítószerek összetevője. Illóolajként vagy szárított formában illatosítóként használjuk az otthonunkban. A levendula ehető virágja süteményekbe, fagylaltokba, szörpökbe kerül. Jellegzetesen finom illata számos ételben érdekes lehet. Aromája kiválóan illik a sárgabarackhoz, az őszibarackhoz és a dinnyéhez. Próbáljuk ki, hogy gyümölcssalátánkat színesítjük egy-két levendulalevéllel – megbolondíthatjuk vele az ízét. Szintén leveleit hús- és gombaételek elkészítésekor alkalmazzák. Íze harmonizál az oregánóval, a kaporral, bazsalikommal és a csomborral.Talán legtöbbünknek a pannonhalmi és a tihanyi levendulások jutnak eszünkbe, amikor óriási levendulamezőkre képzeljük magunkat. – A Tihanyi-félszigeten az ültetvényszerű termesztést Bittera Gyula kertészmérnök honosította meg. Franciaországi tapasztalataira támaszkodva 1926-ban telepíttette az első francialevendula-töveket az őslevendulásban, amelyeket Provence-ból hozott. A harmincas években már arattak a területen, és a tihanyi levendulaolaj vetekedett a növény őshazájában, a francia mediterrán területeken termelt illóolajéval. A tihanyi levendulatermesztés fénykora 1949-ig, a terület államosításáig tartott. A hatvanas években az ültetvény nagy részét kivágták, és szőlőt telepítettek a helyére. 1986 óta azonban kisebb léptékben ugyan, de újból telepítenek levendulát Tihanyban, és úgy tűnik, kezdi visszanyerni régi hírnevét – mondja Németh Anikó. A szegedi füvészkert is foglalkozik a levendulatermesztés történetével.Idén június 14-én kezdődött a levendulanapok és -hetek Tihanyban, és a virágzás függvényében, a készlet erejéig tartott a fesztivál. A mai napig jeles hagyományai vannak a levendula termesztésének és feldolgozásának. Ezek a hagyományok elevenednek fel minden évben a Levendula Szedd Magadon és a Levendula Fesztiválon. Utóbbi fénypontja a levendulaaratás, amelynek során bárki kipróbálhatja ezt a munkát is. Továbbá Tihanyban a Levendula Ház Látogatóközpont a Belső-tó partján egész nyáron nyitva tart. Itt is vannak viszonylag friss telepítésű levendulaültetvények.Aromaterapeuták szerint a legjobb gyógyító ereje a pannonhalmi levendulának van, ahol a bencés főapátság kertjében már a XVIII. század óta hagyománya van a levendula termesztésének, sőt a betakarítást ma is hagyományosan, kézzel, sarlóval végzik. Az ültetvényre sajnos csak a főapátság dolgozói mehetnek be, viszont ha ellátogatunk Pannonhalmára a bencésekhez, bepillantást nyerhetünk a rend gyógyászati hagyományaiba és a feldolgozás folyamatába.A Balaton-felvidéki Dörgicsei Levendula Majorban négy hektáron folyik levendula-biogazdálkodás. Az organikus levendulatermesztés eredményeként terápiás tisztaságú illóolajat tudnak kinyerni. A szépen gondozott kert belépőjeggyel látogatható, de csoportok bejelentkezése esetén van lehetőség levendulaszedésre és lepárlásra is.A szegedi füvészkertben is megtartották a múlt hétvégén a levendulanapokat, amikor minden a gyógynövényről szólt. De az se aggódjon, aki akkor nem jutott ki, mert a levendula még virágzik, kimehet a botanikus kertbe gyönyörködni, szemét megpihentetni az apró, lilás, kékes virágokon.A levendula Dél-Franciaország és Provence jelképévé vált: a levendulaolaj, a levendulás ételek, mézek és szörpök, a parfümkészítés, levendulás aromaterápia. Itt június végétől augusztus végéig virágzik. A szárításra szánt levendulát július elején kezdik el betakarítani, a levendulaolajat pedig a július közepén vagy végén learatott virágokból nyerik – mutat rá Németh Anikó, a szegedi füvészkert igazgatója, akitől azt is megtudjuk, hogy a 17. században élt pozsonyi egyetemi tanár, Lippay János a levendulát sokféle bajra tartotta hasznos orvosságnak. Így ír: „...megerősíti az embernek a lankadt agyvelejét, a főfájást is elűzi, sőt annak minden hideg nyavalyáját elveszti, úgy mint a szédelgést, gutaütést, álmos-betegséget, görcsöt, reszketést, contracturát és bénaságot. A hideg gyomrot megmelegíti, a szeleket elszéleszti, a vizeletet kiűzi, meg-nyitja az megrekedt máját, és lépét az embernek..."