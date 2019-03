Változtatnak a zöldhulladék gyűjtésén Szegeden

A városban élők a hulladékudvarok elhelyezkedésére, illetve anyagi helyzetükre tekintettel nem minden esetben tudják igénybe venni a hulladékgyűjtő udvar térítésmentes szolgáltatását, ezért a keletkező zöldhulladékot a közszolgáltató a vegyes hulladékkal együtt szállítja el. Így a begyűjtött zöld hasznosításra alkalmatlan, ezért jelenleg előkezelés nélkül ártalmatlanítják.



A korábban létrehozott komposztálóüzem kapacitása 30 ezer tonna/év, de a 2016-os anyagmérleg alapján kiderült, megközelítőleg 13 ezer tonna hulladékot dolgoztak fel, tehát az üzem kihasználtsága 50 százalék alatt van. Viszont a most elnyert 240 millió forintos pályázat által részben csökkenne az ártalmatlanításra elszállított hulladék mennyisége, ugyanis a város külön kukákat vásárol a zöldek gyűjtésére. A tervek szerint a pályázati pénzből 33 ezer edényzetet szereznek be. Emellett az elvárt szerves hulladékra vonatkozó 35 százalékos lerakási arányok, valamint a komposzt előállításával kitűzött hasznosítási arányok is elérhetővé válnak.



A projekt 2020 júniusáig valósul meg. A részleteit a városüzemeltetési bizottság jóváhagyta, már csak a közgyűlés döntése szükséges a folyamatok megkezdéséhez.