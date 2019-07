Védett állatot a városban is láthatunk - fotó

A Petőfi sugárúton csapongott ez a kardfarkú lepke - az előkertekben talált szívogatni való nektárt. Eszmei értéke tízezer forint. Fotó: Farkas Judit

Régen minden jobb volt, mondogatják sokan - például jóval többféle színpompás lepke röpködött mindenfelé. Még a városi területeken is, ahol azért van zöldfelület. Mára a rókalepke, a boglárka- és a káposztalepke maradt, amit gyakran láthatunk, a többin meglepődünk - pedig sok védett lepkefaj él Magyarország területén . Ezért is csodálkoztunk, amikor elrepült előttünk ez a különleges jószág zebracsíkos szárnyakkal, két hosszú "farokkal". Éppen hogy le tudtuk fotózni, mert nem sokáig maradt nyugton egy helyben.Kiderült: egy védett kardos- vagy kardfarkú lepkébe futottunk bele a Petőfi Sándor sugárúton, a villamossínek mellett. Szegeden belül egyébként védett állatokkal leginkább madarak és rovarok formájában találkozunk: a szegedi vérholló történetét mindenki ismeri, de védettek a gólyák, a varjak és a panellakók egy részét nyaranta kiakasztó erdei fülesbaglyok is. A kardoslepke Közép- és Dél-Európától Nyugat-Szibérián keresztül Kínáig mindenütt előfordul - írja a Wikipédia: van alfaja, amelyik megél Észak-Afrikában is. A zebracsíkot ez sem magyarázza meg, mert a zebra viszont Dél- és Közép-Afrikában honos.Annak ellenére, hogy ez a pillangóféle ilyen nagy területen előfordul, Magyarországon védett, eszmei értéke példányonként 10 ezer forint. Ez azért van, mert a megművelt területeken a növényvédő szerek használata rendesen megritkította az állományt - ennek ellenére vannak évek, amikor nagy számban kelnek ki. Tápláléknövényei közé tartozik a körte és az őszibarack, így ezekben az években előfordulhat, hogy kár éri a barackost, mert a hernyók megrágják a leveleket.Az is kiderült, miért volt olyan nehéz lefotózni: nyugtalan természetű, vitorlázó röptű pillangó. Nagy területeket kóborol be, és így városi parkokban, kertekben is megjelenhet. Hosszú pödörnyelvével előszeretettel szívogatja a virágok nektárját. A hernyóját arról lehet megismerni - azon kívül, hogy éppen leeszi a leveleket az őszibarackfáról -, hogy szelvényeit hosszirányban fekete csíkok tarkítják, amelyet narancsvörös pettyek szakítanak meg. Még ijesztgetésre szolgáló "testrésze" is van: az úgynevezett nyakvilla. Ezt a húsos, kettéágazó nyúlványt akkor ölti ki, ha veszély fenyegeti, egyébként a feje mögé húzza be.