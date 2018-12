105 honvéd tett katonai esküt Szentesen

Tettre készen. Százöt katona tett esküt Szentesen. Fotó: Majzik Attila

Egyenlőség. Anyaként is elérhető hivatás a katonaság. Fotó: Majzik Attila

Hazájuk és népük védelmére esküdtek fel a két és fél hónapos alapkiképzés elvégezése után a katonák. A Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezredénél két ciklusban lezajlott kiképzés első részében az általános katonai ismereteket kapták meg, majd a második ciklusban a gyakorlati foglalkozásokon volt a hangsúly. Most azok a honvédek tehettek esküt, akik sikeresen teljesítették az alapkiképzés végső vizsgáját.Az eseményen Juhász Tünde Csongrád megyei kormánymegbízott, önkéntes tartalékos ezredes lapunknak elmondta, kiemelt állami feladat a haza védelme. – Az országnak szüksége van az elkötelezett, tettre kész emberekre, akik nemcsak saját, de szűkebb-tágabb közösségük érdekeit is szem előtt tartják. Nekünk is hazafias kötelezettségünk támogatnunk a hivatásos állományt – mondta el a kormánymegbízott.Az eskütétel után a katonákat Fehér Csaba tábori lelkész áldotta meg, majd Antal László ezredes adott át elismeréseket az alapkiképzés során végzett kiemelkedő munkáért.A húszéves Magyar Balázs a nyírségi Kállósemjénről vonult be, náluk már nem ő az első katona a családban. – Azért is választottam ezt a pályát, mert sok felmenőm volt katona az első világháborúig visszamenőleg. A kötelességemnek tekintem, hogy én is szolgáljak. Emellett ez egy fix, kiszámítható hivatás. A kiképzés végeztével Tatára fogok kerülni a 2. Lövészzászlóaljhoz felderítő beosztásba, később pedig szeretném elvégezni az altiszti akadémiát – mondta el az esküt tett katona.A családoknak is meg kell birkózni a távolsággal, a szeretteiktől való távolléttel. Csécseiék Békés megyeiek, ecsegfalviak, a fiuk Szentesen marad az alapkiképzés után is. – Büszke vagyok a fiamra, hogy bevonul, jó érzés. Én sorkatona voltam, sokat meséltem neki róla, és kedvet kapott hozzá. Furcsa lesz a távollét, de majd megszokjuk. Úgy néz ki, hogy Szentesen marad, az nem olyan óriási távolságra van az otthonunktól – mondta az édesapa, Csécsei Gyula.Az alapkiképzést nyolcvanöten végezték el, esküt pedig százöten tettek Szentesen. A honvédek ezt követően kerülnek el alakulataikhoz.