A múzeumba olvad a művelődési központ Szentesen

A kommunizmus áldozatai előtti néma főhajtással kezdődött a februári képviselő-testületi ülés Szentesen. Ehhez kapcsolódva számolt be arról Antal Balázs Tibor, hogy február 25-én a Fidesz-frakció tagjai Kiskunfélegyházán jártak, tisztelegve a diktatúra áldozatai, többek között az ott eltemetett Kiss Béla, Szentes egykori főjegyzője emléke előtt. A Fidesz frakcióvezetője javasolta, Kiss Béla hamvait hozassák haza Szentesre, és nevezzenek el róla utcát a városban.



A képviselők elfogadták a város büdzséjét is. Idén 7 milliárd 797 millió forintból gazdálkodik Szentes. A büdzsé felvezetésekor Szirbik Imre polgármester megjegyezte, ez az utolsó költségvetés, amelyet ez a testület ebben a ciklusban benyújt. A polgármester hozzátette, neki magának ez már a harmincharmadik költségvetése, az elsőt még 1983-ban tette az asztalra. A városvezető elmondta, ez egy kiegyensúlyozott, biztonságos költségvetés, amelynek köszönhetően minden intézmény biztosítani tudja a szolgáltatások korábbi években megszokott színvonalát. A büdzsé tartalmazza az egymillió forintos képviselői keret megtartását is. Ezzel kapcsolatban Szirbik Imre elmondta, először voltak kétségei a keret hasznosságáról, de azóta belátta, ez egy sikertörténet. A testület lényegében vita nélkül, egyhangúan fogadta el a város 2019. évi büdzséjét.



Sokkal nagyobb vitát kavart a Szentesi Művelődési Központ és a Koszta József Múzeum ügye. Ehhez minisztériumi állásfoglalásra volt szükség, ami meg is érkezett, és nem nevezte jogsértőnek a két intézmény összevonását. A szakvéleményt a jobb- és baloldal egymástól eltérően értelmezte, a Fidesz-frakció a művelődési központ múzeumba olvasztását olvasta ki belőle, míg a többi képviselő a minisztériumi állásfoglalás jogi ellentmondásaira hivatkozva ellenezte a beolvasztást.



Végül nyolc igen és hét nem szavazat mellett úgy döntött a testület, hogy a művelődési központ betagozódik a múzeumba, az új intézmény neve várhatóan Koszta József Múzeum és Művelődési Központ integrált kulturális intézmény lesz.