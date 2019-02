Akadémiai elismerés a szentesi tanárnak - Mokbelné Bacsa Éva a gyakorlatban is hasznát veszi a kutatásainak

Mokbelné Bacsa Éva jó visszacsatolásnak tartja az MTA elismérését.

A Magyar Tudományos Akadémia a pedagógusok kutatómunkájának támogatására minden évben pályázatot hirdet középiskolai és általános iskolai tanárok számára. Idén tizenhárom oktató vehette át a Pedagógus Kutatói Pályadíjat ünnepélyes keretek között Török Ádámtól, az MTA főtitkárától az MTA Székházában. Török Ádám köszöntőjében kiemelte: a kutatás magában hordozza a kérdések megfogalmazásának izgalmát, a valóság minél pontosabb és hitelesebb feltárásának lehetőségét, ezáltal pedig a megismerés és a felfedezés örömét. Egy olyan tanár, akinek mindez az élete része, biztosan képes rá, hogy tanítványaival is megéreztesse a tudományos kutatásban rejlő örömöt.A bölcsészet- és társadalom- tudományok területén Mokbelné Bacsa Éva, a Kiss Bálint Református Általános Iskola igazgatóhelyettese részesült akadémiai Pedagógus Pályadíjban Az egyéni különbségek szerepe a hallás utáni szövegértés fejlődésében a korai nyelvtanulás időszakában című pályamunkájáért.A Kiss Bálint általános iskola pedagógusa hosszú úton jutott el a kutatómunkáig. Először a 2000-es évek elején találkozott a neveléstudományi kutatásokkal konferenciákon, aztán egyre inkább beleásta magát, 2014- ben már ebből a témából doktorált. Bacsa Éva lapunknak elmondta, jóleső szakmai elismerés az Akadémia díja, egy jó visszacsatolás. A pedagógus a gyakorlatban is hasznát veszi a kutatásainak, saját munkájában is tudja tesztelni a tudományos eredményeket.A 2019-es pályadíjra összesen negyvenöt, a feltételeknek megfelelő pályamű érkezett, amelyek közül tizenhárom részesült elismerésben: a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről nyolc, a matematikai és természettudományok területéről három, az élettudományok területéről pedig kettő. A kitüntetett pedagógusok közül hárman budapesti, hatan vidéki és négyen külhoni – kolozsvári, csíkszeredai, zentai és topolyai – iskolában tanítanak.Idén Bacsa Éva mellett még két kitüntetettet adott Csongrád megye, Palotás György, a Makói József Attila Gimnázium tanára és Balogh Ádám, a Szegedi Deák Ferenc Gimnázium tanára is elismerést kapott tudományos munkájáért.