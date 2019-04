Eddig bontották, már építik a színházat Szentesen - fotók

A szentesiek régi vágya, hogy újra egy nívós színháza legyen a városnak. Ez az év végére, a Tóth József Színházterem és Vigadó elkészültével meg is valósulhat, a jelenleg zajló munkálatok állásáról Szirbik Imre polgármester és Bődi Péter, az Integrál Zrt. vezérigazgatója számolt be.Elhangzott, eddig főként bontási munkákat végeztek, ebben a hónapban azonban már fokozatosan elkezdődött az építkezés is. Jelenleg mintegy negyvenöt-ötven munkás dolgozik a kivitelezésen, de ez a szám a speciális szakmunkák megkezdésekor növekedni fog.Bődi Péter lapunknak elmondta, egy ilyen régi épület felújításakor mindig kell számítani néhány meglepetésre. Itt is találkoztak pár érdekességgel, mint, de olyan nem merült fel, ami érdemben befolyásolná a munkát.Amikor befejeződik a kivitelezés második üteme, akkor az egykori Petőfi Szálló épületének mintegy hatvan százaléka, 1861 négyzetméter újul meg.