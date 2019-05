Féléves csapadék hullott egyetlen hónap alatt - Nem lehet a földekre menni, csúsznak a növényvédelmi munkák

A szerdai felhőszakadás után Hódmezővásárhely határában is állt a víz a földeken. Fotó: Kovács Erika

– Április 28-a óta 130–150 milliméter esőt kaptunk. Magyarországon az évi átlagos csapadékmennyiség 400–450 milliméter. Ami most hullott le, jó féléves mennyiség – mondta Ribárszki István, az eperjesi Agro-Gárda Zrt. elnöke.– Előtte, augusztustól csak 2-3 milliméter esőket kaptunk. Erzsébet napja előtt 13 milliméter hullott, az tette lehetővé, hogy decemberben kikeljen a búzánk – hangsúlyozta az elnök.– A 115 hektár repcéből viszont 90 hektárt ki kellett tárcsázni. Vagyis a talajból valóban hiányzott az a vízmennyiség, ami most lehullott. De nem ilyen rövid idő alatt – mondta Ribárszki István.Az elnök kiemelte, szerencsére a jég és a felhőszakadások is elkerülték Eperjest. De a búzafélék kalászvédelmét nem tudják elvégezni. A tavaszi vetésű növényeknél pedig a gyomirtásban hátráltatja a sár a növényvédelmet.Szabó Nándor Szentesen és környékén 500 hektáron gazdálkodik.– Mostohán bánt az agráriummal az ősz és a tél is. Akkor nagyon kevés csapadékot kaptunk. Ez a tavaszi munkákat is megnehezítette. A tavaszi vetésnél az okozott problémát, hogy a magot 7-8 centi mélyen vethettük el, víz viszont csak 30 centi mélyen volt a talajban. A tavaszi vetések szerencsére ennek ellenére is kikeltek. Most, ahogy haladunk előre a tenyészidőszakban, egyre inkább az a probléma, hogy a nagy mennyiségű csapadék miatt a talaj kezd 100 százalékosan telítődni. Nem lehet megközelíteni a táblákat a sár miatt, hogy elvégezzük a gyomirtást, rovarölést, a sorközművelést. Sajnos lassan már levegő sincs a talajban. A növények kezdenek besokallni a sok víztől – magyarázta a gazdálkodó. Szabó Nándor beszélt arról is, hogy az utóbbi 3 hétben az általa művelt területeken különböző mennyiségű csapadék hullott, összességében mintegy 120–180 milliméter. Volt olyan 1 kilométeres szakasz, aminek az eleje egyszerre 20 milliméter esőt kapott, a tábla túlsó végén pedig csak 2 millimétert.