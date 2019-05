Közösségformáló munka: kiskertet gondoznak a kamaszok Eperjesen

Az eperjesi gyerekek lelkesen vetették bele magukat a munkába. Amit megtermelnek, az az övék lesz. Fotó: Kabainé Tóth Andrea

– A célunk az, hogy ne csak a telefont nyomkodják a gyerekek, mint ahogy ez a kamasz korosztályra jellemző, hanem a szabadban legyenek, találkozzanak egymással és hasznosan töltsék el az időt. Így jött a kertészkedés ötlete – tudtuk meg Kabainé Tóth Andreától, az eperjesi önkormányzat művelődésszervezőjétől.– Az eperjesi önkormányzat egyik volt szolgálati lakása mögött alakítottuk ki a kis konyhakertet. A talaj-előkészítésben hozzáértő felnőttek segítettek. Az Agro-Gárda Zrt. egyik munkatársa felszántotta, az önkormányzat dolgozója pedig megrotálta a kertet.A vetőmagokat az Eperjesi Gyermekekért Alapítvány segítségével szereztük be.A kertészkedő kamaszok túlnyomó többsége lány, a csapatban egyelőre mindössze egy fiú van. Az ifjak főként a 14–15 éves korosztályhoz tartoznak, de csatlakoztak kisebbek is. Retket, hagymát, borsót, salátát vetettek. Később babot, tökféléket, uborkát is nevelnek. A kis kertészeknek nem újdonság a mezőgazdasági munka. Többségük az otthoni kertben is szokott segíteni a szüleinek.– A gyerekek már nagyon várják, hogy a hagyma és a retek „beérjen". Azt tervezik, hogy munkájuk zöldségeit egy közös szalonnasütésen kóstolják meg – mondta Kabainé Tóth Andrea. A kis kertészcsapathoz bármikor csatlakozhat a többi eperjesi gyermek is.