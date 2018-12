Lemondott egy szentesi képviselő

Lemondással kezdődött az év utolsó testületi ülése Szentesen. Dömsödi Mihályné, a Pálmások Szövetségének képviselője családi okokra és munkahelyváltozásra hivatkozva harmincnapos határidővel lemondott képviselői mandátumáról. A testület megköszönte eddigi munkáját, helyére január 20-án jelölnek utódot a Pálmások.

Döntés született arról is, hogy emléket állítana a szentesi harcokban hősi halált halt vitéz Vastagh György ezredesnek a város. A katonatiszt a második világháború során Szentes környékén is harcolt, 1944. október 9-én tört ki alakulatával a szentesi hídfőből, és visszafoglalta az orosz páncélosoktól körülzárt Tisza-hidat. Ezzel az akcióval sok száz katona számára tette lehetővé a menekülést a körülzárt hídfőből. Az ezredes a tüzérségi tűztől súlyosan megsebesült és életét vesztette. A testület még novemberben döntött egy Nyíri közbeli ingatlan megvásárlásáról, ám ezt később elvetették, az így felszabadult forrást pedig Bujdosó Tamás képviselő javaslatára inkább a hősi halált halt katonatiszt emlékének ápolására fordítanák. A tervek szerint a csongrádi Máté házaspár készítené el az ezredes mellszobrát.

Az ülésen döntöttek Hódmezővásárhely kéréséről is. A város számára kötelező feladat gyermekek átmeneti otthoni ellátásának biztosítása, de nem rendelkeznek ilyen intézménnyel, ezért a korábbi években Szentes tartott fenn három helyet a megyei jogú városnak.A képviselők tárgyalták a város gazdasági társaságainak 2019-es üzleti terveit is, a testület a Szentes Városellátó Nkft., a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Kft., a Szentes Energia Kft., a Szentes Városi Szolgáltató Kft. és a Szentesi Élet Kft. üzleti tervét is elfogadta.