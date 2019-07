Nem csak az egészség miatt fontos az anyatejes táplálás - erre hívták fel a figyelmet Szentesen

Az Egészségügyi Világszervezet 1992-ben nyilvánította augusztus 1-ét az anyatejes táplálás világnapjává, ezt követően pedig a hónap első hetét a Szoptatás Hetévé nevezte ki. Magyarország 1993-ban csatlakozott a kezdeményezéshez, tizenhatodik alkalommal szerveznek országszerte rendezvényeket az egészséges táplálás kihangsúlyozása érdekében.A Megyeházán most közel száz édesanyát köszöntött a város apróbb ajándékokkal, köztük azokat is, akik anyatejet adtak le a gyűjtőállomásokon, hogy ezzel is segítség a babák egészséges táplálkozását.Az szoptatás azonban nem csak az édesanya elhatározásán múlik, számos olyan apró tényező van, ami befolyásolhatja az anyatejes táplálást. – Rengeteg összetevő van, ami ahhoz kell, hogy sikeres legyen a szoptatás, az egészséges táplálkozástól kezdve a megfelelő folyadékfogyasztáson át a stresszmentes környezetig. – mondta el lapunknak Gabnainé Katalin körzeti védőnő. – Lényeges az „aranyóra", az első találkozás is, hogy minél hamarabb mellre helyezzék az újszülöttet, de az említett okok mellett is még nagyon sok olyan apróság van, amin „elcsúszhat" a szoptatás. Fontos kiemelni, hogy noha itt most az anyatejjel tápláló édesanyákat köszöntjük, de azokra is gondolunk, akik szeretnék, de valamilyen ok, például koraszülés miatt nem, vagy csak kis ideig tudták átélni ezt az élményt. – folytatta a védőnő.Magyarország egyébként nem áll rosszul ezen a téren az európai összevetésben, szülés után a magyar kismamák kilencven százaléka kezd szoptatni, szemben az európai hatvan százalékkal, tehát a szándék megvan. Debrecezni-Kis Andrea is már a várandóssága alatt elhatározta, ő anyatejes édesanya lesz. – A kezdetektől úgy álltam hozzá, és kisfiam, Bence nyolc hónapos koráig sikerült is szoptatni. Nem csak azért tartom fontosnak az anyatejes táplálást, mert nagyon egészséges, hanem azért is, mert már a kezdetektől megalapoz egy szoros kötődést az anya és a gyerek között. – összegzett az édesanya.