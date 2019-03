Nincs búrába zárva a múzeum

Arra volt kíváncsi a Koszta József Múzeum, hogy az Omega brandre építve, a kultúra közvetítésével hogyan tudja megszólaltatni az embereket. Úgy tűnik, ez jól sikerült – az Omega alkotói pályázat vége felé közeledve is szép számmal érkeznek még pályaművek. – Úgy gondoljuk, hogy egy múzeum nem egy búrába zárt, múltba révedő, poros valami. Ezzel a pályázattal is igyekeztünk élő kapcsolatot teremteni az emberekkel – vallja Farkas László Róbert, a múzeum igazgatója.



A pályázatra eddig közel négyszáz alkotás érkezett, a legtöbb Szentesről, de jöttek művek Fonyódtól Gyulán és Budapesten át Debrecenig az egész országból, sőt, még Lengyelországból is pályáztak. – Nagyon gazdag, változatos a beérkezett gyűjtemény, főleg a felnőtt alkotóknál. Sok festmény és fotó jött, de küldtek gyöngy ékszereket is. A korcsoportokat is ki kellett bővíteni egy külön óvodás kategóriával, annyi ovis pályamű érkezett – tudtuk meg Beke Mari múzeumpedagógustól.



A zsűrizés két lépcsőben történik, az alkotásokból Beke Mari választ ki tízet, azok közül pedig majd Kóbor János, az Omega énekese választja ki a legjobbakat. Mint megtudtuk, az értékelés során nem a művészi kivitelezés számít elsősorban, hanem az ötletesség, a kreativitás, a belső tartalom és az, hogyan kapcsolódik az alkotás az Omega-dalokhoz.



A pályaművekből egy tárlat is nyílik az Omega-kiállításon belül április 26-tól.