Nyugdíjba vonult a DélKerTÉSZ elnöke

A Délalföldi Kertészek Szövetkezete megalakulásának 16. évfordulója alkalmából szombaton ünnepi közgyűlést tartottak, amit a tisztújító közgyűlés előzött meg. A szövetkezet elnöke, Ledó Ferenc, aki az alakulástól töltötte be a pozíciót, nyugdíjba vonul. Utódja Nagypéter Sándor lett.– A DélKerTÉSZ 2002. november 7-én alakult meg, 236 taggal. A célunk az volt, hogy Szentes és környékén a zöldség- és gyümölcstermelőknek, egyéni vállalkozásoknak, családi gazdaságoknak, társas vállalkozásoknak biztos jövedelmet, megélhetést teremtsünk – emelte ki beszédében Ledó Ferenc.– A végleges TÉSZ elismerést az országban harmadikként vehettük át. Ez azért volt nagyon fontos, mert 2005 végétől már lehetett uniós támogatásokra pályázni.Ledó Ferenc értékelésében három szakaszra bontotta a DélKerTÉSZ eddigi 15 évét. Az első 2003-tól 2007-ig tartott. A taglétszám 500–550 körül stabilizálódott. Biztonságos értékesítést értek el, minőségbiztosítást vezettek be. Szaktanácsadói hálózatot hoztak létre, megnyílt a TÉSZ inputanyag-áruháza is.A második szakaszban, 2008 és 2011 között a vevői igényekhez igazították a termelést, jelentősen növelték a csomagolt áruk arányát. Ebben az időszakban kezdték dotálni a biológiai növényvédelmet alkalmazó gazdálkodókat. Megszigorították a szerződéses fegyelmet.A harmadik szakasz 2012-től napjainkig tart. A szakasz elejére esett a német uborkabotrány, amely miatt a magyar termelők is jelentős veszteségeket könyvelhettek el.– A botránynak pozitív hatásai is voltak. Felértékelődött az értékesítési biztonság. TÉSZ-ünknél a paradicsom és paprika tekintetében kötelező fajtaválasztást írtunk elő. Erősítettük a minőségbiztosítást és a nyomonkövethetőséget. Ebben az időszakban a tagi hűségünk már elérte a 99 százalékot – sorolta az eredményeket Ledó Ferenc.A DélKerTÉSZ 158 főnek biztosít állandó munkát, szezonálisan pedig 60–150 dolgozónak, valamint 20–40 diáknak is.A TÉSZ új elnöke, Nagypéter Sándor a jövőbeni tervekről beszélt. A belső és külső kommunikáció, illetve a marketingtevékenység erősítésére törekszenek. Még hatékonyabbá teszik a szövetkezeten belüli munkafolyamatokat. Kiemelt figyelmet fordítanak a környezetvédelemre.Míg 2014 és 2018 között 518 millió forintot fordítottak fejlesztésre, addig 2019 és 2023 között ez az összeg két és félszeresére növekszik.Nagypéter Sándor hangsúlyozta, erre többek között az egyre fokozódó munkaerőhiány, illetve a kapacitásnövelés miatt is szükség van. Erősíteni kívánják a digitalizációt, illetve új, lebomló csomagolóanyagok bevezetését is tervezik.Ledó Ferenc nem vonul vissza teljesen, tiszteletbeli igazgatósági taggá választotta a közgyűlés. A FruitVeb elnökeként, illetve a kamaránál betöltött pozíciója révén országosan is képviseli a kertésztársadalmat.