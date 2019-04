Pedagógusok tárlata Szentesen: az alföldi tanyavilág és a vízpartok szerelmese Kispálné Fejes Erzsébet

A vízpart és az alföldi tanyavilág inspirálja. Az alkotó pedagógusok tárlatán lett különdíjas a szentesi tanárnő. Fotó: Majzik Attila

A szentesiek közül Kispálné Fejes Erzsébet és Maczelkáné Rónyai Julianna, valamint a csongrádi Tari László és a hódmezővásárhelyi Pokomándy Zsuzsanna kapta meg a tárlat legrangosabb elismerését.Kispálné gyerekkora óta rajzol, fest, tehetségét szerinte édesapjától örökölte, aki maga is szépen rajzolt. A Baján népművelő–rajz szakon diplomázott pedagógus a fotózásba is belekóstolt, de végül a festészet mellett tartott ki. – Diópáccal, tussal és akvarellel is dolgoztam, de a nagy szerelem az olajfesték volt. Sajnos azonban allergiás lettem a hígító- és oldószerekre, félő volt, hogy nem tudok tovább festeni. Aztán megjelent az akrilfesték, azóta azzal dolgozom. Ennek már több mint húsz éve – mesélte az amatőr festő.A nyugdíjas tanárnő leginkább tájképeket fest, legkedvesebb témája a vízpart: a Tisza, a Kórógy, a Balaton, és az alföldi tanyavilág. Sok fotót használ a felkészüléséhez, de sohasem fényképszerűek a festményei.– Törekszem arra, hogy valóságosak legyenek a képeim, de „átírom" a fotókat, a hangulatom is befolyásolja, milyen lesz egy festmény. A fiatalságomat Nagymágocson töltöttem, sok képet a mágocsi kastélypark ihletett, de inspirál a bokrosi tanyavilág és a Tisza-part vagy a Balaton is, ahol rengeteget voltam, onnan sok emléket őrzök. Szeretem a természetből gyűjteni az élményeket. Ahogy csendben elvan az ember, bele lehet olvadni a környezetbe: előttem tollászkodik a kis nádirigó, farkasszemet néz velem a vízi pocok – emlékezett vissza Kispálné Erzsike.A természet bőven ad inspirációt, a nyugdíjas pedagógus mindig dolgozik valamin, a korábbi képek pedig szinte elborítják otthonának falait. Az alkotásait több kiállításon is láthatták már a művészetkedvelők, az alkotó pedagógusok tárlatán is kapott korábban díjazást. – A kétezres évek elején kétszer kaptam különdíjat, a mostani a harmadik. Amatőrként fontos ez az elismerés, mert négy megye pedagógusai jelennek meg ezen a kiállításon. Az ember felméri magát, hogy mire tartja a szakma, de ez csak egy lehetőség, nem ezért, hanem a művészet és a természet szeretetéért festek – vallja a nyugdíjas pedagógus.A tárlat április 27-éig tekinthető meg a Tokácsli Galériában.