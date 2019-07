Piát és pénzt lopott a szentesi betörő - nem volt ideje ünnepelni

Mechanikai védelem

A bejárati ajtó keményfából, vagy fémből készüljön, - az ajtólap legyen tömör - csak optikai kitekintő legyen rajta,

az ajtólap és a tok záráspontossága ne haladja meg a 2 milimétert,

az ajtólap zárását minimum 2 biztonsági zár biztosítsa, még hatékonyabbak a több ponton záródó ajtózárak, vagy az ún. biztonsági ajtók.

az ajtókat kiemelés és feszítés ellen is biztosítani kell,

cilinderbetéteket, mágnesbetéteket védőpajzzsal kell ellátni, így megakadályozhatjuk azok mechanikai feszítését, törését.

Az elektronikai védelem

A tizennyolc éves gyanúsított 2019. június 29-én reggel ment át ismerőséhez, aki többszöri csöngetésre sem nyitott ajtót. Mivel nem volt otthon senki, a nő úgy döntött, hogy bemegy az ingatlanba. Betörte az ablakot, majd bemászott az épületbe. Onnan egyebek mellett készpénzt, műszaki cikkeket, szeszes italokat lopott el, csaknem háromszázezer forint értékben. - írja a Police.hu A ház kamerával felszerelt riasztó berendezése azonban jelzést küldött a távol lévő tulajdonosnak, aki telefonon értesítette a rendőrséget, hogy valaki bent van az otthonában. A szentesi járőrök a polgárőrök segítségével a bejelentéstől számított néhány percen belül a közelben elfogták a feltételezett elkövetőt.A nő gyanúsítotti kihallgatásán részletes beismerő vallomást tett. Ellene lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Szentesi Rendőrkapitányságon.A mechanikai védelem és a személyi őrzés fontos kiegészítője, de önállóan is alkalmazható. Míg a hívatlan látogató szorgosan keresi záraink kinyitásának lehetőségeit fontos, hogy a külvilág tudomására hozzuk: valaki jogtalanul be akar hatolni otthonunkba. Egyik lehetőségként felszerelhetünk helyi riasztású hang- és fényjelző készülékeket, melyekre hívjuk fel a szomszédban lakók figyelmét. Másik megoldás az ún. távriasztás, távfelügyelet. Ennek lényege, hogy szinte attól a pillanattól kezdve, hogy a betörő „dolgozni" kezd, otthonunktól távolabb, egy erre szakosodott központ, észleli az eseményt és ún. kivonuló szolgálatot, küld a helyszínre.Egy megbízható szomszéd mondhatjuk, hogy aranyat ér! Kérjünk meg, hogy távollétünk alatt rendszeresen látogassa lakásunkat, húzza fel a redőnyt, kapcsoljon világítást, rádiót, tévét, ami azt jelzi a környezet számára, hogy van mozgás az ingatlanban, nem lakatlan. A postaláda rendszeres ürítése is fontos teendő, valamint kertes ház esetében az udvaron történő mozgás, pakolás is azt jelzi, hogy az ingatlan felügyelet alatt áll.1. Betörés észlelésekor fontos, hogy a helyszínen a betörő által hátrahagyott nyomokat ne változtassa meg! Így megkönnyíti a rendőrség szakembereinek munkáját.2. A lehető legrövidebb időn belül értesítse a rendőrséget!Otthonaik biztonsága érdekében kérjük, látogassanak el a www.bulisbiztonsag.hu/vagyonvedelem oldalra!