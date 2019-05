Szentesen fejleszt a református szeretetszolgálat

Öt helyszínen hajt végre infrastrukturális fejlesztést a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány, Ebesen és Gelénesen logisztikai központot, Alsóörsön, Pécs-Kertvárosban és Szentesen pedig adománykoordinációs pontokat alakítanak ki. A szentesi pont azért is különösen fontos, mert Dél-Magyarországon nincs még ilyen központ, így volt, hogy a déli határon túlra Debrecenből kellett szállítani az adományokat.



Mint Lutár Balázstól, az alapítvány igazgatóhelyettesétől és Németh Roland projektmenedzsertől megtudtuk, a szentesi fejlesztés során a felsőpárti egyházközösség 24 négyzetméteres hátsó épületét újítják fel a padlótól a tetőig teljes nyílászárócserével együtt, emellett egy számítógépes munkaállomás is létrejön.



– Korábban komoly raktározási gondjaink voltak, ezek ezzel a fejlesztéssel megoldódnak. Szeretnénk minden egyházmegyében legalább egy adománykoordinációs pontot létrehozni, hogy minél gyorsabban oda jusson a segítség, ahol a legnagyobb szükség van rá. Fontos, hogy biztos helyen tudhatjuk az adományokat, de az is, hogy emögött legyen lelki tartalom is. A helyi közösségeken keresztül szeretnénk elérni a nélkülözőket, hogy érezzék, van egy pont, ahová fordulhatnak – mondta el lapunknak Lutár Balázs.



A logisztikai tevékenység és a szoftveres háttér fejlesztése mellett a gépjárműpark is bővül, így az alapítvány hatékonyabban tud még nagyobb területen, még több hátrányos helyzetű családnak segíteni.