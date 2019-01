Szerelemből készül az Ország Söre - Szentesi főzde hozta el az IPA-kategória fődíját

Harmadszor szervezte meg az Ország Söre szavazást a Beerselection.hu sörszaküzlet és a Beerporn.hu sörmagazin. A főzdék két kategóriában, az india pale ale, azaz IPA és a különlegességeknek helyet adó „speciality" csoportban mutatták be legjobb italaikat. Előbbiben a közönségszavazás és a szakértői zsűri vakkóstolása után a szentesi Zentus Craft Beer Tropical Kitty IPA-ját találták a legjobbnak.A szentesi kisüzemben 2014-ben kezdtek el sört főzni, addig – és azóta is – magukat a sörfőzdéket készítették „főállásban" – mesélt a kezdetekről Kis Dániel, a Zentus sörfőzője. Aztán egy családi összejövetelen jött az ötlet: ha már komplett sörüzemeket építenek a világ minden tájára, akkor miért nem építenek egyet saját maguknak is. – Inkább egy komoly hobbi ez, mint főállás. Én is eredetileg műholdas térinformatikus vagyok, bár azóta elvégeztem egyetemen a sörfőző mester szakot is. Azért kezdtünk el főzni, hogy jól érezzük magunkat. A Premium lagert, a „hazait", a saját szánk íze szerinti kísérleteztük ki – mondta el az indulásról a sörfőző.A szentesi főzde három sörrel indult: egy láger és egy barna mellett egy ír vöröset főztek. Minden kezdet nehéz – ez a mondás megáll a Zentus esetében is: folyamatos tanulás, szakmázás és építkezés áll mögöttük. Az első pár évben Dani maga vitte kocsival a hordókat, de így legalább a megfelelő helyek kiválasztására is oda tudtak figyelni.– Az a legfontosabb, hogy a vevő mit gondol a sörről. A sörkészítést eddig munka mellett csináltuk, hétvégente meg éjszaka főztünk. De most sem úgy tekintem, mint egy munkát, mert abba megkeseredik az ember, az pedig megérződik a sörön, benne marad a lelkében. Ez nem munka, ez szerelem – állítja Kis Dániel.Az üzem kis kapacitással működik: havonta legfeljebb tíz-tizenegyezer liter főzetet készítenek, de nem is akarnak bővíteni, nem céljuk, hogy a szupermarketek polcáról mosolyogjanak vissza ránk a palackjaik. A legfrissebb díjnyertes Tropical Kittyvel is csak pár helyen lehet összefutni. A különleges IPA-t eredetileg a szegedi Cirmi kézműves gasztrokocsma számára készítették. Az amerikai, east coast típusú IPA egyértelműen lett a legjobb az Ország Söre szavazáson. – Bíztunk benne, hogy nyer, mert tényleg nagyon jól sikerült. Dani a rengeteg munka mellett nem túl sok időt fordít arra, hogy a versenyeken izguljon, de én éreztem, hogy nyerünk. Aztán nagy volt az öröm, amikor kiderült, hogy a Tropical Kitty lett a legjobb – mesélt a sörversenyről Kovács Éva, Dani felesége és a sörfőzde gazdasági vezetője.– Számít a díj. Most olyanok is keresnek, akikkel eddig nem sikerült kapcsolatba kerülni. Nagyobb igény van a sörünkre, de arra továbbra is odafigyelünk, hogy olyan helyekre kerüljön csak, ahol megfelelően tudják árusítani. Hipermarketekben biztos nem lehet majd kapni – mondta el Kis Dániel. A sörfőző hozzátette, neki nincs kedvence a saját sörei közül: mind-mind más kategória, ezért másért is állnak közel a szívéhez.