Aggódva tekint a jövőbe a 102. születésnapját ünneplő Kirk Douglas

Fotó: Chris Pizzello/Invision/AP

Százkettedik születésnapját ünnepelte vasárnap Kirk Douglas amerikai színész-producer, Hollywood aranykorának egyik utolsó élő legendája, aki nagyon hálás a sorsnak a csodálatos életért, amelyet élhet, ugyanakkor aggódva tekint a jövő felé.- mondta a színész a dpa hírügynökségnek adott interjújában."Mindennaposak a lövöldözések, az iskoláktól kezdve a zsinagógákig. Az embereket zaklatják, megölik az utcákon. A világ túlságosan megosztott és ezt meg kell szüntetnünk" - hangsúlyozta Douglas.Elmondta, születésnapi kívánságként egy biztonságosabb világot szeretne a jövő nemzedékei számára.- fűzte hozzá a Golden Globe-díjas színész.Douglas a New York állambeli Amsterdamban született Issur Danielovitch Demsky néven, egy Oroszországból bevándorolt hétgyermekes zsidó család egyedüli fiaként. Édesanyja arra tanította, hogy mindig adjon a nála szegényebbeknek."Emlékszem, volt otthon egy apró bádogdobozunk a fal mellett. Ebbe raktuk az adománynak szánt pénzérméket" - idézte fel az interjúban, hozzátéve, hogy noha nekik maguknak is alig volt elég pénzük ennivalóra, az édesanyja mindig gondoskodott róla, hogy legyen valami a perselyben.Jelenlegi mindennapjairól mesélve Douglas elmondta, hogy napközben asszisztensével dolgozik legújabb könyvén. "Esténként pedig leülünk a feleségemmel, hogy elmeséljük egymásnak a napunkat, vagy együtt felidézzük a régmúlt emlékeit, ez a mi arany óránk" - jegyezte meg a színész.Hozzátette: "nincs bakancslistám, csodálatos az életem és fantasztikus a családom. Hálás vagyok mindenért, ami megadatott nekem".Douglas menye, Catherine Zeta-Jones színésznő egy megható videóval köszöntötte fel vasárnap apósát. "Boldog 102. születésnapot a leggyönyörűbb férfinak. Szeretünk Kirk" - írta Instagram-bejegyzésében a színésznő.Több évtizeden átívelő pályafutása során Douglas olyan klasszikusokkal írta be magát a filmtörténetbe, mint a Spartacus vagy A nap szerelmese.