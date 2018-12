Bohém rapszódia című film új lendületet adott a Queen dalának

A Queen rockegyüttes Bohemian Rhapsody című száma lett a 20. század legtöbbet streamelt dala - közölte hétfőn a Universal Music Group (UMG) zenei kiadó, amely szerint az együttes, ezen belül is Freddie Mercury történetét feldolgozó Bohém rapszódia című film adott új lendületet a dalnak.



Az UMG közleménye szerint az 1975-ben megjelent kislemezt és videoklipet több mint 1,6 milliárdszor játszották le világszerte a különböző zeneszolgáltatóknál.



A Bohemian Rhapsody, amely olyan klasszikusokat utasított maga mögé, mint a Nirvana Smells Like Teen Spirit című száma, valamint a Guns N' Roses Sweet Child O'Mine című slágere, egyúttal a minden idők legtöbbet streamelt klasszikus rockszámának címét is megszerezte.





A Rami Malek főszereplésével készült Bohém rapszódia című film egy új nemzedékkel ismertette meg a brit rockegyüttes történetét. Öt héttel a megjelenése után a mozi immár minden idők legnagyobb bevételt produkáló zenés életrajzi filmje, amelyre világszerte 600 millió dollár (170 milliárd forint) értékben váltottak jegyet.



Maleket Golden Globe-díjra jelölték a múlt héten alakításáért és várhatóan az Oscar-jelölést is megkapja januárban.