Cannes-ba érkeznek a Rambo V. első filmkockái

Sylvester Stallone színész-filmrendező a 72. cannes-i fesztiválon mutatja be a Rambo-filmek legújabb, ötödik epizódjának első képkockáit, a tiszteletére rendezendő díszvetítés keretében május 24-én - jelentették be a szervezők szerda este Párizsban.A világsztár egy évvel ezelőtt töltötte fel az internetre az első fotót, amelyen a térdelő háborús veterán bejelenti az Utolsó vér címen készülő záró epizód tervét.Sylvester Stallone visszatérő vendége a cannes-i fesztiválnak, legutóbb 2014-ben a The Expendables - A feláldozhatók 3. című amerikai akciófilm bemutatójára érkezett Arnold Schwarzenegger, Harrisson Ford és Antonio Banderas társaságában. A hollywoodi sztárok egy harckocsi tetejéről üdvözölték rajongóikat a Croisette-en.Sylvester Stallone-t május 24-én egy, a karrierjéről készült összeállítással ünneplik a cannes-i fesztiválpalotában. Levetítik az 1982-ben készült első Rambó-film felújított változatát, amelyet Ted Kotcheff rendezett, s az egyik producer a közelmúltban elhunyt Andy Vajna volt. A vetítés előtt mutatja be a világsztár az ötödik epizód első kockáit a fesztiválközönségnek.A vietnami háború poklát megjárt veterán hős, John Rambo története eddig négy folytatást ért meg 1982 és 2014 között. A legtöbb rész forgatókönyvét részben vagy egészben Sylvester Stallone írta, némelyiket maga is rendezte. Az ötödik rész ősztől látható a mozikban, a forgatókönyvet Stallone és Matthew Cirulnick írta, a rendező Adrian Grunberg.A 72. cannes-i filmfesztivál Jim Jarmusch The Dead Don't Die (A halottak nem halnak meg) című zombifilmjének díszbemutatójával május 14-én veszi kezdetét a francia Riviérán. A fesztivál május 25-ig tart, a hivatalos versenyprogram zsűrijének elnöke Alejandro González Inárritu ötszörös Oscar-díjas mexikói filmrendező lesz, a 83 éves Alain Delont életművéért tiszteletbeli Arany Pálmával tüntetik ki.Egy magyar vizsgafilm, Moldovai Katalin Ahogy eddig című rendezői diplomafilmje is meghívást kapott a filmes egyetemek legjobbjait felvonultató Cinéfondation programba, Bacsó Péter A tanújának eredeti, cenzúrázatlan változatát pedig a Cannes Classics-programban vetítik.