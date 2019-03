Csodálja meg a világ legtöbb gyémánttal kirakott karóráját

Több mint 15 ezer gyémánt díszíti a világrekorder órát, amely a világ legtöbb gyémánttal kirakott órájaként került a Guinness Világrekordok közé.



A karóra készítője, Aaron Shum hongkongi ékszerész a Baselworld svájci óra- és ékszerváráson mutatta be az órát, amellyel 9. alkalommal került be a rekordok könyvébe.



A pünkösdi rózsát formázó ékszer két virágból és három bimbóból áll, ezeken 15 ezer 858 apró gyémánt található, melyek összesen 50,01 karátot tesznek ki. Az ékszer értékét 441 ezer euróra (140 millió forintra) becsülik - közölte Reena Ahluwalia művész, aki az óra számlapját 200 órányi munka eredményeként egy festett gyémánttal díszítette.



Bár az óra egészen nagy, mégis nagyon kifinomult hatása van, csakúgy, mint a pünkösdi rózsának - mondta Ahluwalia.



Shum először 2015-ben került be a rekordok könyvébe, akkor összesen 401,15 karátot érő, 11 ezer 441 darab gyémánttal díszített egy gitárt. Az általa készített, 9888 gyémánttal díszített, kólásüveg formájú kézitáska szintén Guinness-rekorder lett.