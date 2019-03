David Lynch: a filmben, a festészetben és a fotográfiában is vannak hasonló szabályok

Fotók: MTI

Bizonyos szabályok a filmben, a festészetben és a fotográfiában is ugyanúgy érvényesek - közölte az MTI-vel a filmrendezőként, képzőművészként és fotográfusként is ismert David Lynch, abból az alkalomból, hogy március 1-jén Small Stories / Kis történetek címmel fotókiállítása nyílt a Műcsarnokban a Budapest FotóFesztivállal együttműködésben.Az amerikai független film legendás alkotója fiatalon festőnek készült, és azóta is fest, több könyvet írt, zenei projektekben vesz részt, néha designerként is alkot.Mindezek mellett foglalkozik a fotográfiával is; mint az MTI-nek írásban adott interjújában közölte: 1979 óta.Motivációiról szólva hangsúlyozta, a szeretet az az erő, amely ennyiféle művészeti területen is alkotásra sarkallja.David Lynch hozzátette, hogy különböző ötletek különféle vizuális művészeti ágakhoz vezetik."Bizonyos szabályok ugyanúgy érvényesek a filmben, a festészetben és a fotográfiában is. A folyamat lényege az akció és reakció, és az intuíció titokzatos képessége" - fogalmazott az alkotó.A világban eddig mindössze három alkalommal bemutatott Small Stories című kiállítás kritikusai közül sokan rokonították az álomszerű világot megjelenítő anyagot a szürrealisták látásmódjával.David Lynch elismerte: "Imádom a szürrealistákat. Különösen Magritte-ot. Néhány általam készített dologra is passzolhat a szürrealizmus fogalma".A rendező-fotográfus nem tartja fontosnak, hogy kiállításait elsősorban filmjeinek rajongói látogatják, vagy új közönséget tud velük megszólítani. "Azokat a fotográfiákat mutatom meg, amelyeket szeretek, és remélem, hogy a másik oldalon is lesznek olyanok, akik szeretik őket" - közölte David Lynch.A Műcsarnokban péntektől látható kiállítás képeinek alapja a fotómontázs, a portrék és a reprodukciók újraértelmezése. Ezekből olyan térbeli-időbeli dimenziók születnek, melyek hasonló univerzummá állnak össze, mint amilyet Lynch filmjeiből már jól ismerhetnek a látogatók. Filmes munkáihoz hasonlóan képein az álom dominál, poétikájának alapvető ereje a tudattalan és a valóság közötti összefonódás - áll a kiállítás ajánlójában.A Small Stories sorozat a 2014-es párizsi fotóhónapra, a Maison Européenne de la Photographie-ba készült, és eddig mindössze három alkalommal volt látható. A június 2-ig megtekinthető magyarországi bemutató kurátora Szarka Klára fotótörténész.