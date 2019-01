Durva: azon dolgozik egy orosz startup, hogy a csillagos eget szórja tele reklámokkal - Videó

Az elképzelés szerint olyan, körülbelül kilenc méteres átmérőjű műholdakat lőnének fel, amelyeket fóliákkal szerelnek fel, és így - a Holdhoz hasonlóan - a Nap fényét visszatükrözve "világítanának".Vlad Sitnikov, a vállalat vezetője egy videót is feltöltött, amin bemutatja, milyen lehet majd élőben látni az űrreklámokat, amik szerinte már 2021-ben megjelenhetnek:Az NBC News szerint már prototípusa is van a cégnek, amit nemsokára teszt alá vetnek - írja az urbanplayer.hu Tudósok és kutatók már most ellenérzéseiket fejezik ki, mondván, ez az egész semmi jót nem szolgál a reklámon kívül, sőt, kifejezetten rosszat tehet a világűrt vizsgáló szakembereknek.Ennek tényleg nem lehet sok akadálya, legalábbis nem Sitnikov szülőföldjén: míg Amerikában 1993 él olyan szabályozás, hogy nem lehet az űrből reklámozni, Oroszország ilyen reguláció nincs - írják.