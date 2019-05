Elkelt Hollywood egyik legnagyobb sármőre

A 46 esztendős Jude Law februárban jelentette be, hogy eljegyezte a 32 éves Phillipa Co­ant, most pedig a lagzit is megszervezték Londonban, a polgári szertartás pedig az Old Marylebone Town Hallban voltSajtóhírek szerint a családias ünnepségre csak néhány barát és családtag volt hivatalos, se rendező, se színészkolléga nem volt jelen.A titokban szervezkedő színészt legidősebb fia, a 22 éves Rafferty buktatta le: a modellként dolgozó srác egy Instagram-videót osztott meg az eseményről, amelyen a mandzsettazsebében látható kis virágból könnyen kikövetkeztették az újságírók, miért csípte ki magát.A pár egyébként négy éve jár együtt.