Elképesztő döntést hozott a New York-i polgármester - 1,1 millió diákot érint

Szeptembertől hétfőnként csak húsmentes ételt szolgálnak fel a New York-i iskolák mintegy egymillió tanulójának.



Bill de Blasio polgármester szerint egy kicsit kevesebb hús fogyasztása javítja a diákok egészségét és csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását.



Brooklyn városrész 15 iskolájában már csaknem egy éve csak vegetáriánus reggelit és ebédet szolgálnak fel hétfőnként. Ezt a programot terjesztik most ki a teljes városra, 1,1 millió tanulóra.



Kalifornia több száz állami iskolájában is hasonlóan járnak el. Egy új kaliforniai törvény szerint alapvetően mindig fel kell kínálni egy vegetáriánus fogást.



Az Egyesült Államokban sok gyerek túlsúlyos és gyakran ezzel összefüggésben lévő egészségi panaszoktól is szenved, például cukorbeteg.