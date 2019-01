Europe- és Glenn Hughes-koncert is lesz az Open Road Festen

Négy év után visszatér Alsóörsre a Europe és fellép Glenn Hughes is. A szervezők hétfőn jelentették be, hogy a népszerű svéd rockzenekar, valamint a Deep Purple egykori tagja egyaránt koncertet ad az idei Harley-Davidson Open Road Festen.



Az alsóörsi fesztivált immár huszadik alkalommal rendezik meg, ezúttal június 5. és 9. között.



A Europe negyven évvel ezelőtt, 1979-ben Force néven alakult Stockholmban, majd három évvel később, már Europe-ként négyezer együttest megelőzve megnyert egy svéd tehetségkutató versenyt. A nemzetközi kiugrást a harmadik album, az 1986-ban kiadott The Final Countdown című anyag hozta meg, amelynek címadó dala óriási siker lett világszerte. Joey Tempest szerint karrierjük során csak egyszer vetődött fel, hogy kihagyják a számot egy koncerten, ám azt a fellépést egy hatalmas vihar elmosta.



A heavy metált, hard rockot és glam metált ötvöző Europe Joey Tempest énekes és John Norum gitáros vezetésével elképesztő magasságokba emelkedett: a The Final Countdown 25 ország slágerlistáját vezette, a csapat a nyolcvanas-kilencvenes években több mint húszmillió albumot adott el, és újabb slágereket (Carrie, Cherokee) gyártott.



A zenekar 1992-től többször is évekre leállt, az újabb aktív évek 2003-tól következtek, négy újabb stúdióalbummal, és közös bulikkal például a Deep Purple-lel és a Whitesnake-kel. A legutóbbi lemez 2017-ben jelent meg Walk the Earth címmel. A Europe-ban Tempest és Norum mellett John Levén játszik basszusgitáron, Ian Haugland dobol, Mic Michaeli pedig a billentyűs hangszereket szólaltatja meg.



Az említett rocklegenda, a Deep Purple tagja volt még a hetvenes években, 1973 és 1976 között Glenn Hughes, a csapattal készítette a Burn és a Stormbringer című albumot. A most 67 éves basszusgitáros, énekes pályafutásában ezután számos egyéb zenei projekt, szólóalbumok és közreműködések következtek, játszott Gary Moore-ral, a Black Sabbath-tal, a KLF-fel, az Americával is.



Glenn Hughes többször fellépett már Magyarországon: 2004-ben és 2012-ben a paksi Gastroblues Fesztiválon, 2004-ben a fővárosi Wigwamban, 2005-ben, 2006-ban és 2008-ban pedig az újbudai A38 hajón.